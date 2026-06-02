이원택 "거짓 선동" vs 김관영 "민심 왜곡"…막판까지 비방전

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혼전 양상인 전북특별자치도지사 선거전이 6·3 지방선거 하루 전날까지도 후보들의 비방전으로 얼룩졌다.

더불어민주당 이원택 후보 선거대책위원회는 2일 논평을 내고 "무소속 김관영 후보는 선거운동 마지막 날까지 거짓 선동을 일삼는다"며 "즉각 사퇴하라"고 촉구했다.

선대위는 "김 후보는 민주당의 전북 선거 지원을 '당권 투쟁'이라며 민주당의 분열을 바라는 '반민주당·윤어게인'의 주장과 유사한 정치 선동에 끝까지 몰두하고 있다"고 지적했다.

앞서 김 후보는 이날 도의회 기자회견에서 "민주당 입장에서는 국민의힘으로 넘어갈지 모를 서울, 대구, 부산, 경남 이런 곳에 당력을 집중해야 할 텐데 여기(전북)에 당력을 집중하는 이유가 뭐겠느냐"며 "정청래 선대위원장 개인의 당권 연임을 위한 과정이라고 본다"고 비판한 바 있다.

이 후보 선대위는 이어 "서울, 부산, 대구, 대전, 전북 등에 당력을 집중하는 것은 반민주당, 극우 보수, 윤어게인 세력이 국민의힘과 무소속에 결집하는 흐름을 막고 이재명 대통령의 국정 동력을 뒷받침하기 위해서"라고 설명했다.

민주당의 전국 선거 지원이 '정청래 당권 연임'을 위한 게 아니라는 반박과 함께 이를 '거짓 선동'이라고 날을 세운 것이다.

그러면서 "김 후보는 '민선 9기 시작 후 2달 내 (민주당에) 복당한다'는 허언을 반복했다"며 "민주당이 김 후보를 복당시켜 '현금 살포당'이라는 오명을 뒤집어쓸 아무런 이유가 없다"고 잘라 말했다.

김 후보 선대위는 선거 전 마지막 논평을 통해 "민심을 왜곡한 정치권력의 무도함이 어떤 결말을 맞게 되는지 철저히 목도해야 한다"고 맞받았다.

선대위는 "오는 3일 밤 판가름 날 선거 결과는 비단 전북 정치뿐만 아니라 대한민국 정치의 풍향을 바꿔 놓을 변곡점이 될 수 있다"며 "1년 전 내란이 평정됐듯 무도한 정치권력의 힘이 주권자들의 도도한 민심을 결코 거스를 수 없다는 사실을 일깨워 줘야 한다"고 피력했다.

아울러 2024년 12월 3일 내란의 밤, 전국 17개 시도지사 중 처음으로 언론사 인터뷰로 계엄의 위법성을 알린 김 후보에게 '내란 방조 프레임'을 씌워 특검 조사까지 받게 한 게 이번 도지사 선거라고 규정했다.

선대위는 김 후보의 민주당 제명 사유인 현금 살포에 관해 "재판도 끝나지 않은 사안을 두고 범죄자로 규정하는가 하면 사실에 기반하지 않은 허위 언사를 서슴없이 내뱉으며 김 후보 고립을 획책했다"고 비판했다.

도민을 향해서는 "과연 대통령과 한마음으로 동반 성장을 도모할 인물이 누구인지 엄중하게 투표로 가려주길 간곡히 부탁드린다"고 호소했다.

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