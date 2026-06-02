李 대통령 “한화공장 철저히 조사···재발 방지에도 만전 기해야”

“동일 유형 사고 반복 발생 사업장 추려서 보고할 것”

이재명 대통령이 2일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. / 연합뉴스 제공

이재명 대통령이 2일 한화에어로스페이스 대전공장 폭발사고와 관련해 “관계 당국은 사고 원인을 철저히 조사하고 재발 방지 대책 수립에도 만전을 기해야 되겠다”라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 제24회 국무회의 겸 제 11차 비상경제점검회의에서 “대전 공장에서 폭발 사고가 일어나 또 인명 피해가 발생했다”며 이같이 말했다.

지난 1일 대전 유성구에 위치한 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발과 함께 화재가 발생했다. 이 사고로 현장 근로자 5명이 숨지고, 2명이 중경상을 입어 치료 중에 있다.

이 대통령은 “유명을 달리한 분들의 명복을 빌며 부상자들의 쾌유를 기원하다”며 “다른 유사 사업장들에 대한 안전 점검도 서둘러 주기를 바란다”라고 지시했다.

그는 고용노동부를 향해선 “이렇게 사업장 안에서 동일한 유형의 사고가 반복적으로 지속적으로. 발생하는 사업장들을 좀 추려 가지고 저한테 따로 보고를 한번 해달라”라며 “요새 산재 사망 사고가 좀 줄어드는 것 같긴 하던데, 여전히 계속되고 있는 게 참으로 안타깝다”라고 질타했다.

문준혁 인턴기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지