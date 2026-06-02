李대통령, 임기 2년차에 “지역균형발전·국토 대전환 속도감 있게 추진할 것”

“남은 4년, 8년처럼 일할 것…민생·첨단산업 중심 국정 속도 2배로” 취임 1년차 소회…“내란·경제 혼란 극복, 도약 발판 마련” 평가

이재명 대통령이 2일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령은 2일 정부 출범 1주년을 앞두고 “앞으로 4년 동안 국정 속도를 두 배로 높이고 정성을 다하면 남은 시간은 비록 4년이지만 8년과 같이 쓸 수 있다. 8년처럼 일할 수 있다고 생각한다”며 “그를 통해서 우리 국민의 삶, 대한민국에 더 큰 변화를 만들어내겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 “이제 곧 시작될 임기 2년 차부터는 지금까지의 정책 성과를 바탕으로 국민 삶에 실질적 변화를 더 크게 만들고, 더 속도를 높이고, 더 폭을 넓혀가야겠다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 지난 1년의 소회에 대해 “되돌아보면 내란에 따른 정치사회적인 충격과 민생경제 혼란, 그리고 국제질서 격변이라는 어려움 속에서 임기가 시작됐다”면서 “국민들의 성원과 우리 공직자 여러분들의 헌신에 힘입어 그런 위기들을 잘 넘어왔다”고 평가했다.

이어 “그 결과로 대한민국의 정상화와 회복, 그리고 나아가 대한민국 도약의 발판도 튼튼하게 놓이고 있는 중”이라며 국민에게 감사의 뜻을 전했다.

임기 2년 차의 국정 운영 방향으로는 민생 다지기와 미래 산업 육성을 꼽았다.

이 대통령은 “우선 수출 등 핵심 지표 개선의 성과를 중소기업·소상공인·서민·취약계층 등 민생전반으로 확산시키는데 주력할 것”이라고 말했다.

아울러 “인공지능 혁명과 에너지 전환을 가속할 물적 제도적 기반을 튼튼하게 만들고, 반도체뿐 아니라 로봇·방산 등 여타 첨단산업 육성에도 박차를 가해서 글로벌 초격차 경제강국의 문도 활짝 열어갈 것”이라고 했다.

특히 국가 균형 발전에 대해서는 “대한민국의 생존전략이라 할 수 있는 지역 균형 발전과 국토 대전환을 속도감 있게 추진하고 양극화 완화를 위한 효과적 대안을 마련해 모두의 성장을 향해 나아가야 한다"고 강조했다.

이 대통령은 “임기를 시작할 때보다 마칠 때 더 많은 국민의 성원과 평가를 받는 정부가 되겠다는 말씀을 다시 한번 새기며 언제나 최선을 다하겠다”며 각오를 다졌다.

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