가수 장사익 “한승헌 변호사 정신, 전북에서 이어가야”

같은 지역 거주하며 인연 맺고 교류 산민 선생 시, 노래 만들어 부르기도

장사익 씨가 20일 인터뷰 질문에 답변하고 있다. /조현욱 기자

“한승헌 선생님을 기리고 추모하면서 앞으로도 그 정신을 이어갔으면 좋겠습니다.”

산민 한승헌 선생 4주기 추모식에서 추모가를 부른 가수 장사익은 한승헌 헌생과의 인연을 추억하며 이렇게 말했다.

20일 전북대학교 진수당에서 거행된 산민 한승헌 선생의 추모식에서 장사익은 나의 길, 봄날은 간다, 고모령 고개 3곡을 부르며 고인을 추모했다. 추모식 참석자들은 장사익의 추모곡에 귀를 기울이며, 평소 인권 변호사이자 문학인이었던 고인의 삶을 다시금 되새겼다.

장사익은 평소 노래를 좋아하던 한승헌 선생과 같은 동네에 거주하며 처음 인연이 생겼다고 과거를 되짚었다.

그는 “저는 노래하는 사람이기 때문에, 노래로 첫 인연이 만들어졌다”며 “선생님께서 제 노래를 굉장히 좋아하셨고, 또 당시 차로 5분도 걸리지 않는 가까운 곳에 살고 계셔서 돌아가시기 전까지 자주 만나 뵀다”고 회상했다.

이어 “처음에는 딱딱하신 분일 줄 알았지만, 유머도 많고 노래도 좋아하는 모습을 보여주셨다”며 “평소 마음 속으로 존경하던 큰 어른이었다”고 했다.

특히 장사익이 첫 추모곡으로 부른 ‘나의 길’은 고인이 생전 장사익에게 직접 건넨 시에 곡을 붙인 노래다.

장사익은 “나의 길은 한승헌 선생님이 가지고 계셨던 꿈과 소망, 얼마 남지 않은 시간에 대한 안타까움 등의 마음을 담은 시”라며 “당시 선생님께서는 이 시를 저에게 주시며 꼭 노래로 만들어서 큰 잔치를 할 때 불러줬으면 좋겠다고 말씀하셨다”고 말했다. 그러면서 “두 번째 추모곡인 봄날은 간다는 선생님이 생전에 아주 좋아하셨던 노래였다”며 “세 번째 노래는 모두가 좋아할 만한 곡을 골랐다”고 덧붙였다.

그는 한승헌 선생이 생전에도, 고인이 된 후에도 선한 영향력을 펼치고 있다며 그 뜻이 앞으로도 쭉 이어졌으면 좋겠다고 강조했다.

장사익은 “선생님은 살아계셨을 적에도 훌륭한 일들을 많이 하셨지만, 돌아가신 뒤에도 산민상을 통해 많은 분이 사회에 이바지하고 아름다운 일을 더 많이 할 수 있도록 하고 계신다”며 “전북의 큰 어른으로 추모하며 그 정신을 이어갔으면 한다”고 전했다.

1994년 하늘 가는 길로 데뷔한 장사익은 찔레꽃, 봄날은 간다, 봄비, 꽃구경 등 여러 히트곡을 발매했으며, 1995년 KBS 국악대상 금상, 2006년에는 국회 대중문화미디어 국악상을 수상했다. 그는 2018년 평창 동계올림픽 폐막식에서 애국가 공연을 하기도 했다.

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