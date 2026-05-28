독자권익위원회 96차 정기회의 제안, 이렇게 반영했습니다

지방선거 유권자 선택 돕는 취재보도 일상생활과 직결되는 현장기사 강화

지난 2월 26일 열린 제12기 전북일보 독자권익위원회 제96차 정기회의에서 독자위원님들은 도민에 희망을 주는 지역뉴스와 미래성장 이슈 발굴, 정책중심 선거보도, 경제현장 조명 등을 주문했습니다. 전북일보는 독자권익위원회의 다양한 제언을 반영하는 데 최선을 다하고 있습니다.

△6·3 지방선거 유권자 선택 돕는 취재보도

전북일보는 제9회 지방선거에서 유권자의 선택을 돕는 다양한 분석기사를 보도했습니다. ‘도지사·교육감 선거판 정책대결 뒷전’(3월 6일자 1면), ‘지사 경선 확정에도 내란 공방 여전’(3월 10일자 1면), ‘민주당 도지사 경선 혼탁 후폭풍 예고’(4월 9일자 1면), ‘정책 사라진 선거판⋯3지대는 공약 경쟁’(4월 15일자 1면), ‘지방선거 출마 후보 현금공약 경쟁 격화’(4월 17일자 1면), ‘민주당 도지사 경선 과정서 드러난 견제없는 전북 정치의 그늘’ (4월 17일자 3면), ‘민주 도당 벼락치기 공천⋯깜깜이 선거 우려’(4월 29일자 1면), ‘지역발전 정책·비전 공약도 토론도 없다’(5월 12일자 1면), ‘도지사 공약 경쟁 시작⋯차별화된 비전 안보여’(5월 13일자 1면), ‘도 넘은 공방전⋯도지사 선거 혼탁’(5월 19일자 3면), ‘요란한 유세보다 유권자 목소리 들어야’(5월 22일자 1면) 등의 기사를 통해 유권자의 선택에 도움을 주고자 최선을 다했습니다. 전북도지사 후보들의 핵심 정책과 공약을 분야별로 검증·비교하는 기획 시리즈도 연재하고 있으며(5월 26일자 1면, 27·28일자 2면), 전북교육감 후보들(5월 27일자 1면)과 전주시장 후보들(5월 28일자 1면), 장수군수 후보들의 주요 정책과 공약도 비교·분석했습니다(21·22·26일자 각 9면). 또한 ‘어떻게 생각하십니까’ 코너를 통해 민주당 여성 후보 25% 가산점 제도에 대한 도민 의견을 청취했으며(3월 13일자 3면), ‘민주당 도지사 경선 후보 4개 분야 공약 분석’(4월 7일자 1면), ‘비례대표 정수 확대·중대선거구제 도입 의미와 과제’(4월 20일자 3면) 등을 보도했습니다. 5월 14~15일 정식 후보등록이 이뤄짐에 따라 입후보자 프로필을 6개 지면에 걸쳐 정리했습니다(5월 18일자 1~2면, 4~7면).

△일상생활 직결되는 현장기사 강화

전북일보는 더 현장감 있고 도민 삶에 가까운 기사를 발굴하고자 ‘현장 속으로’라는 코너를 운영하고 있습니다. ‘공공기관 차량 5부제 시행 첫 날 도청사 상황’(3월 26일자 4면), ‘소방공무원 체력검정 현장’(4월 9일자 5면, ‘전주천변 곳곳 쓰레기 방치⋯시민 불편·환경 오염 우려’(4월 16일자 5면), ‘세월호 참사 12주기, 전주 풍남문 분향소’(4월 17일자 5면), ‘우회전 일시정지 위반 차량 단속 현장’(4월 21일자 5면), ‘폐스티로폼 장기간 수거 지연 속 전주 아파트 현장’(4월 27일자 5면), ‘고창 전력시험센터’(4월 27일자 6면), ‘고유가 피해지원금 지급 현장’(4월 28일자·5월 19일자 1면), ‘무단투기 몸살 앓던 전라감영 서편 달라진 풍경’(4월 28일자 4면), ‘장애인·취약계층 부부 합동결혼식’(4월 30일자 5면), ‘입양의 날⋯완주서 열린 축제 현장’(5월 11일자 5면), ‘영업중단 홈플러스 김제점’(5월 13일자 4면), ‘전주 서부신시가지·웨딩거리 일방통행로 실태’(5월 20일자 5면), ‘노면표시 관리 안되는 도로’(5월 21일자 5면) 등의 현장기사를 끊임없이 발굴, 보도했습니다. 또한 ‘기온 풀리자 곳곳 포트홀 지뢰밭’ 제하의 기사를 통해 현황과 행정의 복구 계획을 전달했으며(3월 6일자 5면), ‘쓰레기봉투 품귀, 알고 보니 공급제한’(4월 15일자 4면), ‘유가 급등 2제’(4월 7일자 5면), ‘반복되는 급제동·불친절⋯전주 시내버스 시민 불만’(4월 14일자 5면) 등의 기사를 발굴함으로써 도민의 일상에 도움이 되고자 노력했습니다. 장애인 이동권에 대한 사회의 관심이 높아졌다고 하지만 장애인들은 콜택시인 이지콜 배차 지연과 버스정류장의 낮은 접근성 등 이동하는 과정에서 여전히 큰 불편을 겪고 있습니다. 4월 20일 제46회 장애인의 날을 맞아 장애인 이동권 보장 현주소도 점검했습니다(4월 20일자 5면).

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