독자권익위원회 95차 정기회의 제안, 이렇게 반영했습니다

6·3 지방선거 정책·이슈중심 보도 지역 현안 심층 취재 보도로 점검

지난 2025년 11월 27일 열린 제12기 전북일보 독자권익위원회 제95차 정기회의에서 독자위원님들은 지방선거 정책·이슈 중심 보도, 사회적 약자·스타트업 등에 지속적인 관심, 지역현안 심층 취재 보도 등을 주문했습니다. 전북일보는 독자권익위원회의 다양한 제언을 반영하는 데 최선을 다하고 있습니다.

△6·3 지방선거 관련 여론조사와 정책·이슈 중심 보도

6·3 지방선거가 다가오면서 현역 자치단체장을 상대하는 도전자들의 발언 수위가 높아졌습니다. 전북일보는 ‘지선 도전자들, 현역 비방 위험 수위’ 제하의 기사를 보도했습니다(2025년 12월 1일자 3면). 전북일보는 2026년 새해를 맞아 지방선거 여론조사를 실시했습니다. 도지사·교육감 입지자들의 선호도와 후보 선택 기준, 리더십 선호 유형 등으로 조사했습니다(1월 2일자 1·2·3·4·5면). 아울러 설 특집호에서 도지사와 교육감, 14개 시장군수 선거와 관련 선거구도, 이슈 등을 조명했습니다(2월13일자 3~5면).

△사회적 이슈 심층보도 통해 조명

고군산군도에서 ‘청곱창(학명:하이타넨시스)’은 가장 주목받는 품목입니다. 전북일보는 ‘산업화 위기 맞은 고군산 청곱창김’ 주제의 기사를 통해 청곱창을 둘러싼 현장의 목소리와 제도적 공백을 2회에 걸쳐 짚어봤으며(2025년 12월 4일자 1면, 5일자 7면), 해양수산부와 국립수산과학원이 조사하는 제주 이호동 현산포구방파제 등 채취 현장을 동행 취재해 보도했습니다(2월6일자 1·2면). 매년 도내 지자체 금고로 입금되는 예산은 수십조원에 이르고, 이를 통해 발생하는 이자 수익만 해도 수백억원에 달합니다. 전북일보는 2차례에 걸쳐 지자체 금고 선정의 현황과 개선 방향을 제시했습니다(2025년 12월 2일자 1면, 3일자 2면). 국토교통부가 지역주택조합(지주택) 제도 강화 방침을 밝힘에 따라 ‘제도 강화 앞둔 지역주택조합, 나아갈 방향은’이라는 주제로 실수요자들이 무엇을 고려해야 할지, 실수요자의 선택 기준과 지역 부동산 시장이 나아갈 방향 등을 3차례에 걸쳐 짚어봤습니다(2025년 12월 22~24일자 6면). 이재명 대통령이 전북 타운홀 미팅에서 어떤 희망의 메시지와 선물을 안길지 도민의 눈과 귀가 쏠렸습니다. 전북일보는 행사를 앞두고 전북의 현안들은 어떤 것들이 있는지 3차례에 걸쳐 살펴봤습니다(2월 23~25일자 각 1면).

△지역 현안 심층취재 보도로 점검

새만금이 미래 전략산업의 실험장으로 다시 서려면 근본적인 재정·제도 전환이 불가피합니다. 전북일보는 ‘새만금 대전환의 조건’이라는 주제로 새만금의 현주소와 구조적 병목, 대전환의 조건 등을 3차례에 걸쳐 짚어봤습니다(2025년 11월 28일자 1면, 12월 1~2일자 2면). 새만금은 재생에너지 잠재력과 광활한 산업 부지를 바탕으로 남부권 첨단산업 입지로 거론되지만 전력망과 용수 연계, 정주 여건 등 넘어야 할 과제도 분명합니다. 전북일보는 ‘첨단산업 입지 새만금’ 주제로 입지 경쟁 속에서 새만금이 서 있는 지점, 장점과 한계, 그리고 남은 과제를 3차례에 걸쳐 점검했습니다(1월 28·29일자 1면, 30일자 2면). ‘피지컬 AI 골든타임’이라는 주제로 피지컬 AI 국가 프로젝트가 전북의 도약으로 이어지기 위해 필요한 조건과 이를 가로막고 있는 행정·정치적 쟁점도 2차례에 걸쳐 보도했습니다(1월 14일자 1면, 15일자 2면). ‘초광역 시대, 전북의 생존법’이라는 주제로 전북의 대안으로 거론되는 기초자치단체 행정통합 기반 중추도시 구상도 2차례에 걸쳐 짚어봤습니다(2월 20일자 1면, 24일자 2면).

