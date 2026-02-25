전북지역 하위 20%는 누구?…민주당 전북도당 개인통보 완료

시장군수 2명·도의원 7명 하위 20% 통보…이의신청 기한 마감 공천·경선서 이중 감산 적용… 지역정치권 “사실상 공천 어려워”

더불어민주당 전북도당이 선출직 공직자 평가 결과를 당사자들에게 개별 통보하면서 지역 정치권이 술렁이고 있다.

전북지역 기초단체장과 광역의원의 경우 현직이 대부분 재도전에 나설 예정이어서, 하위 20% 대상 시장·군수가 누구냐에 따라 향후 지역 선거 구도가 크게 흔들릴 것으로 관측된다.

25일 더불어민주당 전북도당에 따르면 지난 23일 하위 20% 통보를 마치고 선출직 평가위원회 평가 결과에 대한 이의신청을 완료했다. 하위 20% 평가에 이의가 있는 통보 시점으로부터 48시간 이내에 첨부된 이의신청서를 작성해 전북도당 공직선거후보자추천관리위원회(이하 공관위)에 제출해야 한다.

전북도당은 기초단체장 2명, 광역의원 7명에 대해 하위 20%를 통보했다. 전북 14개 시장·군수 가운데 정헌율 익산시장은 3선 연임 제한으로, 심민 임실군수는 무소속으로 각각 평가 대상에서 제외돼 민주당 소속 시장·군수는 13명이며, 그 중 하위 20%에 해당하는 2명이 이번 통보를 받은 것으로 파악된다.

이번 평가가 지역 정치권을 뒤흔드는 이유는 단순한 낙인 효과를 넘어선 실질적 불이익 때문이다.

전북도당 관계자는 “하위 20% 판정을 받으면 공천 과정에서 20% 감산이 적용되고, 경선에 진출하더라도 추가로 20% 감산이 이뤄진다”고 설명했다. 이중 감산 구조로 인해 하위 20% 통보를 받은 당사자는 사실상 공천이 어렵다는 게 당내 중론이다.

광역의원에서는 하위 20%에 포함된 A의원이 예비후보자자격심사 결과 정밀심사 대상에 포함된 것으로 알려졌다. 평가 과정에서 제출 서류가 미비해 추가 서류를 제출하라는 요청을 받은 것으로 전해진다.

청탁금지법 위반 논란에 휩싸였던 B 의원은 이번 평가에서 적격 판정을 받은 것으로 전해지나, 통보 과정에서 혼선이 빚어졌다는 이야기도 일부에서 나오고 있다.

전북도의원 한 관계자는 “하위 20% 통보 자체가 사실상 다음 선거를 포기하라는 신호나 다름없다”며 “통보를 받은 당사자들이 이의신청에 나서더라도 번복되는 경우가 드문 만큼 동료 의원들간 분위기가 상당히 무겁다”고 말했다.

한편 민주당 소속 광역단체장급에서는 오영훈 제주특별자치도지사가 더불어민주당 공천관리위원회로부터 선출직 하위 20% 통보를 받았다며 즉시 이의 신청을 하겠다고 밝혔다.

