신한금융그룹 전주 ‘상륙’… 전북 금융시대 연다

혁신도시서 ‘자산운용 핵심 허브’ 공식 출범 국민연금과 협력… 전북 특화금융 생태계 첫발

24일 전주 만성동 신한펀드파트너스 전주본부에서 (맨 앞줄) 우범기 전주시장, 진옥동 신한금융그룹 회장, 김성주 국민연금공단 이사장, 김종훈 전북특별자치도 경제부지사 등 관계자들이 참석한 가운데 ‘신한금융그룹 전북 금융허브 출범식 및 개소식’이 진행되고 있다. 전북도

전북특별자치도와 신한금융그룹이 전북혁신도시를 자산운용 특화 금융 중심지로 육성하기 위한 첫걸음을 함께 내디뎠다.

24일 양측은 전주 만성동 신한펀드파트너스 전주본부에서 김종훈 전북자치도 경제부지사, 진옥동 신한금융그룹 회장, 김성주 국민연금공단 이사장, 우범기 전주시장 등이 참석한 가운데 ‘신한금융그룹 전북 금융허브 출범식 및 개소식’을 가졌다.

이번 출범은 지난달 신한금융그룹이 발표한 ‘자산운용·자본시장 핵심 허브’ 조성 계획이 한 달여 만에 실질적인 가동 단계에 접어들었음을 의미한다고 전북도는 설명했다.

출범식의 핵심은 자산운용 생태계가 전주에 본격적으로 자리를 잡는다는 내용이다.

신한금융그룹은 전주본부에 신한펀드파트너스 상주 인력 44명을 배치했으며, 전주 지역 전체를 포함해 130여 명의 전문 인력 배치를 완료했다.

향후 은행·증권 등 계열사 역량을 집중해 300명 이상이 근무하는 자본시장 거점으로 확대할 방침이다.

이를 통해 전북 금융 인프라를 강화하는 한편, 지역 인재 채용을 늘려 청년 일자리 창출과 지역경제 활성화에도 기여한다는 계획이다.

신한금융허브는 단순한 지역 사무소를 넘어 국민연금공단과의 협력을 기반으로 운용·수탁·리스크 관리·사무관리 등 자본시장 비즈니스의 밸류체인 전반을 아우르는 거점 역할을 수행하게 된다.

앞서 도와 신한금융그룹은 2024년 12월부터 약 1년가량 면담을 통해 사무실 이전, 지역 인재 채용 및 상생 방안 등을 구체화했다.

지난해 4월에는 신한펀드파트너스 임직원들은 전주 한옥마을 일원에서 플로깅(조깅하며 쓰레기 줍기)을 진행하는 등 지역사회와 교감을 이어왔다.

도는 이번 금융허브 출범을 계기로 서울(종합금융), 부산(해양·파생금융)과 함께 대한민국 금융 산업을 뒷받침하는 ‘금융 삼각축’의 핵심 거점으로 자리매김한다는 구상이다.

세계 3대 연기금인 국민연금공단과의 협력을 기반으로 자산운용, 농생명, 기후에너지 중심의 전북형 특화 금융 생태계를 구축해 나갈 방침이다.

이 같은 행보는 전북이 추진 중인 제3 금융중심지 지정과 맞물려 주목된다. 기존 금융중심지인 서울과 부산이 각각 종합금융, 해양·파생금융에 특화된 데 비해 전북은 자산운용을 핵심 축으로 차별화된 정체성을 구축하고 있다. 국내 최대 연기금이 자리한 전북혁신도시에 자산운용사가 들어서 예정으로 제3 금융중심지 지정을 향한 전북의 명분은 한층 두터워졌다는 평가다.

진 회장은 “신한금융허브 전북혁신도시는 국민연금공단과의 협력 사업을 보다 신속하게 추진하고 자본시장 전반의 기능을 한곳에 모아 자산운용 특화 금융 생태계 조성을 위한 전략 거점”이라며, “앞으로도 신한금융은 생산적 금융을 통해 지역 실물경제 활성화와 국가균형 성장에 기여하는 상생 모델을 지속발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

김 부지사는 “신한금융그룹의 결정을 진심으로 환영한다. 이번 출범은 전북이 제3 금융중심지로 도약하는 결정적 전환점이 될 것”이라며 “자산운용·농생명·기후에너지 특화 금융 생태계를 완성해 금융중심지 지정에 도정의 역량을 집중하겠다”고 말했다.

김영호 기자

