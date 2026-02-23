우석대 ‘학군장교 임관 축하 및 승급·입단식’ 개최

우석대학교(총장 박노준) 학군단은 23일 전주캠퍼스 대학 본관 5층 우석홀에서 ‘학군장교 임관 축하 및 승급·입단식’을 개최했다./우석대 제공

우석대학교(총장 박노준) 학군단은 23일 전주캠퍼스 대학 본관 5층 우석홀에서 ‘학군장교 임관 축하 및 승급·입단식’을 개최했다.

이날 행사에는 박노준 총장과 김광석 제35보병사단장, 전용덕 학생취업처장 직무대리, 김지훈 학군단장, 조익석 ROTC 동문회장, 학부모 등이 참석해 임관자와 승급·입단 후보생들을 격려했다.

이날 64기 정현우(군사학과 4년) 후보생 외 29명이 임관의 영예를 안았으며, 65기 이세현(군사학과 3년) 후보생 외 33명이 승급을, 66기 김영서(군사안보학과 2년) 후보생 외 28명이 입단했다.

또한 황인용(소방방재학과 4년) 후보생 외 2명이 우석대학교 총장상을, 강예진(군사안보학과 4년) 후보생 외 1명이 제35보병사단장상, 정현우(군사학과 4년) 후보생이 육군참모총장상을 수상했다. 도지은(군사안보학과 4년) 후보생이 육군학생군사학교장상을, 길은결(체육학과 4년) 후보생이 육군학생군사학교 교육여단장상, 송형탁(군사기술학과 4년) 후보생 외 1명이 우석대학교 학군단장상, 박무결(소방방재학과 4년) 후보생이 ROTC 중앙회장상, 변희정(군사학과 4년) 후보생은 우석대학교 ROTC 동문회장상을 받았다.

박노준 총장은 “임관과 승급, 입단을 맞은 모든 후보생 여러분을 진심으로 축하하며, 앞으로도 각자의 위치에서 책임감과 사명감을 바탕으로 성장해 나가길 바란다”고 말했다.

이강모 기자

