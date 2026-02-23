최경식 남원시장, 지방선거 불출마 선언...현직 첫 불출마

“선거는 나서지 않지만 남원 위한 책임과 역할 계속할 것”

최경식 남원시장/전북일보 DB

최경식 남원시장이 제9회 전국동시지방선거 불출마를 선언했다. 더불어민주당 공천 과정에서 ‘정밀심사 대상’으로 분류된 데 따른 결정으로 풀이된다.

최경식 시장은 23일 자신의 페이스북을 통해 “다가오는 제9회 지방선거에 출마하지 않기로 결심했다”고 밝혔다. 그는 “무거운 책임감과 남원을 향한 변함없는 진심을 담아 내린 결정”이라고 했다.

최 시장은 재임 기간을 “오직 시민만 바라보며 달렸던 시간”이라고 평가했다.

그는 “시민의 삶이 풍요로워지는 남원, 아이들의 미래가 기대되는 남원을 만들고자 쉼 없이 달려왔다”며 “그 과정에서 얻은 성과는 시민의 지지와 공직자들의 헌신이 있었기에 가능했다”고 밝혔다.

불출마 배경과 관련해 그는 “더불어민주당 당헌·당규에서 규정한 어떠한 중대 범죄나 징계 이력 없이 ‘정밀심사 대상’으로 분류됐다”며 “중앙당에 이의신청을 했으나 기각 결정이 내려졌다”고 설명했다. 이어 “개인적으로 납득하기 어렵고 가슴 아픈 결과”라고 덧붙였다.

그는 다만 “개인의 억울함을 호소하며 정쟁을 이어가기보다 당의 결정을 무겁게 수용하는 것이 시장으로서의 책임이라고 판단했다”며 “저의 결단이 남원의 정치가 한 단계 더 성숙해지는 계기가 되기를 바란다”고 했다.

최 시장은 “비록 지방선거에는 나서지 않지만 남원을 향한 애정과 책임감은 변하지 않는다”며 “앞으로도 서 있는 자리에서 지역과 시민을 위해 고민하고 노력하겠다”고 밝혔다.

남원=최동재 기자

