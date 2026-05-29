조국혁신당 김대규 전북도의원 후보, 8대 공약 발표

IB 교육특구·서남대 혁신단지 등 공약 발표

조국혁신당 김대규 전북도의원 후보/전북일보 DB

조국혁신당 남원 제1선거구 김대규 전북도의원 후보가 29일 IB 교육특구·서남대 혁신단지 등 8대 공약 발표을 발표했다.

김 후보는 이날 “교육 때문에 떠나는 도시가 아니라 교육 때문에 찾아오는 남원을 만들겠다”며 IB 교육특구 조성을 1호 공약으로 제시했다. 그는 “용북중 교장 재직 당시 전북 최초 IB 인증을 이끌어낸 경험을 바탕으로 남원을 K-교육 중심도시로 도약시키겠다”고 밝혔다.

이어 두 번째 공약으로는 구 서남대 부지 12만 평을 활용한 ‘청년 혁신 복합단지’ 조성을 제시했다. 교육·연구·창업·치유·문화 기능을 결합해 청년 일자리 1000개와 상주 인구 2000명 이상을 목표로 추진하겠다는 구상이다.

세 번째로는 구 서남대 의대 건물을 활용한 국립의학전문대학원 유치를 내세웠다. 김 후보는 “신축 대비 10분의 1 수준의 비용으로 빠른 개교가 가능하다”며 “남원을 공공의료 인재 양성의 거점으로 만들겠다”고 강조했다.

이와 함께 △모노레일 사태 재발 방지를 위한 ‘시민 혈세 보호 조례’ 제정 △아마존 등 글로벌 플랫폼을 통한 농산물 수출 확대 △맞춤형 복지 강화 △전북도청 제2청사 남원 설치 △도심 복합커뮤니티 인프라 구축 등도 주요 공약으로 제시했다.

김 후보는 “IB 교육으로 아이들이 몰려오고, 서남대 혁신캠퍼스로 청년이 모이며, 국립의전원으로 공공의료 인재를 키우는 남원을 만들겠다”며 “청년이 떠나는 도시가 아닌 돌아오는 도시로 반드시 바꾸겠다”고 밝혔다.

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