전종일·천춘진 예비후보 단일화 선언…“진안 변화 이끌겠다”

“3선 저지·세습 정치 청산” 공동전선 구축 공정 군정·정책선거 강조… 야권 재편 신호탄 주목

천춘진(하늘색 점퍼)·전종일 예비후보(이상 무소속)가 7일 진안군청 브리핑룸에서 후보단일화 기자회견을 하고 있다. / 국승호 기자

전종일·천춘진 진안군수 예비후보가 6·3 지방선거 본 후보 등록을 1주일가량 앞두고 후보 단일화를 공식 선언했다.

두 후보는 7일 진안군청 브리핑룸에서 공동기자회견을 열고 “진안의 새로운 변화와 군민 통합을 위해 천춘진 후보로 단일화를 결단했다”고 밝혔다.

이들은 이번 선거를 두고 “진안의 미래를 바꾸고 무너진 군정 신뢰를 회복할 중요한 분기점”이라고 규정했다.

특히 현 군정을 향해 “권력 유지와 특정 세력 중심 정치로 군민 피로감이 커졌다”며 “군정을 사유화하려는 세습 정치 흐름을 반드시 끊어내야 한다”고 주장했다.

두 후보는 공동 약속으로 △현 군수 3선 저지 △공정하고 투명한 군정 구현 △세습 정치 근절 △깨끗한 선거문화 정착 등을 제시했다.

또 “보여주기식 행정에서 벗어나 농업·관광·복지·청년정책 등 군민이 체감하는 변화를 만들겠다”고 강조했다. 아울러 비방과 흑색선전, 금권선거를 거부하고 정책과 비전 중심의 선거를 치르겠다고 약속했다.

이뿐 아니라 “진안의 미래는 특정 세력의 것이 아닌 군민 모두의 것”이라며 지지를 호소하고 “군민 통합과 지역 발전을 위해 끝까지 책임 있는 정치로 보답하겠다”고 강조했다.

이번 단일화가 선거 판세 변화에 어떤 영향을 미칠지 관심이 쏠리고 있다.

진안=국승호 기자

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