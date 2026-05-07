정읍형 '금융AI 융복합 클러스터’ 조성한다

정읍시·㈜파운트와 업무협약…금융 AI데이터 센터 조성, AI 산업도시로 전환점 마련

이학수 정읍시장, 김영빈 (주)파운트 대표이사, 양 기관 관계자들이 업무협약식 기념촬영을 하고 있다. 사진제공=정읍시

정읍시와 금융 인공지능(AI) 전문기업 ㈜파운트는 지난 6일 2만 평 규모의 자료 전산실(데이터센터) 건립을 위한 ‘정읍형 금융AI 융복합 클러스터 조성’ 업무협약을 체결했다.

이날 정읍시청에서 열린 업무협약식에는 이학수 시장과 김영빈 대표이사, 양 기관 관계자들이 참석해 축하했다.

이번 협약은 주요 금융기관을 대상으로 자산 관리와 위험(리스크) 관리 해결책(솔루션)을 제공하는 대규모 전산망을 세우고 지역 상생 모델을 목표로 한다.

서울 소재 ㈜파운트는 2015년 설립되어 인공지능 자산 관리(로보어드바이저)와 인공지능 활용 분야에서 탄탄한 경쟁력을 입증해 온 기업이다.

현재 금융기관 전용 자산 관리 체계 구축, 퇴직연금 일임 서비스, 금융 특화 인공지능 기반 체계인 ‘KAIDRA’를 주력으로 사업을 펼치고 있다.

특히 (주)파운트는 정읍시가 안정적인 전력과 통신 기반 시설을 고루 갖춘 데다 균형발전 정책 혜택, 농생명·바이오 연구 기반, 적극적인 행정 지원 의지를 지니고 있다고 평가하여 추진하는 것으로 전해졌다.

시는 앞으로 인허가 사전 검토와 지역 연계 과제 발굴 등 원활한 사업 추진에 필요한 실무 협의를 속도감 있게 진행할 계획이다.

두 기관은 산업적 성과 창출을 넘어 시민 삶의 질을 높이는 상생 방안도 함께 찾는다.

자료 전산실(데이터센터)을 가동할 때 발생하는 남은 열에너지를 지역 지능형 농장(스마트팜)에 공급해 순환하는 방안을 모색한다.

또한, 파운트의 기술을 활용해 비의료적 생활 안전 관찰 중심의 ‘고령 친화 인공지능 돌봄 서비스’를 도입하는 등 공공성을 높일 과제도 적극적으로 발굴한다.

이러한 첨단 기술과 자료 기반 시설 확충은 고부가가치 일자리 창출, 청년 인재 유입, 지역 기업 참여, 농생명 산업의 디지털 전환으로 이어져 지역의 지속 가능한 성장 동력을 크게 넓힐 전망이다.

이학수 시장은 “이번 협약이 정읍의 산업 구조 전환을 위한 중대한 계기인 만큼 지역 발전의 확실한 전환점이 될 수 있도록 모든 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

김영빈 ㈜파운트 대표이사는 “파운트가 금융권에서 쌓아온 보안 기술력과 거버넌스 경험을 바탕으로 정읍시와 함께 실현 가능하고 책임 있는 클러스터 모델을 설계하며 지역 사회와 함께 성장하는 선순환 구조를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

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