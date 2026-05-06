이란 전쟁 장기화...전북 경제 ‘암울’

기업들, 원료수급 난 지속, 지자체 등은 원론적 답변 지적 소비자 물가도 급등, 지난 2024년 이후 최고 상승률 기록

호르무즈 해협에서 폭발과 화재사고가 발생한 나무호의 진수식. 연합뉴스

미·이란 전쟁이 장기화하면서 전북 산업계의 위기감이 커지고 있다.

두 달 넘게 이어진 전쟁 여파로 도내 기업들의 어려움이 지속되고 있지만, 정부와 지자체의 대응은 원론적인 수준에 머물고 있다는 지적도 나오고 있다.

6일 전북상공회의소와 도내 기업 등에 따르면 지난 2월 28일 시작된 미·이란 전쟁은 두 달여째 이어지며 장기화 양상을 보이고 있다. 도내 기업들의 상황은 더욱 악화되고 있다.

도내 한 석유업계 관계자는 “여전히 원료를 구하기 어려운 상황이 이어지고 있다”며 “현재는 가격 조정 등 여러 방식으로 공장을 운영하고 있지만, 장기화될 경우 생산 차질 가능성도 배제할 수 없는 상황이다”고 토로했다.

또 다른 기업 관계자는 “전쟁이 계속 이어지면서 기업들의 부담도 커지고 있다”며 “나프타 수급이 여전히 원활하지 않은 상황으로, 하반기로 갈수록 어려움이 더 커질 것 같다”고 우려했다.

정부와 지자체가 실효성 있는 대책을 내놓지 못하고 있다는 비판도 이어지고 있다.

앞서 도내 기업인들은 지난 3월 미·이란 전쟁 장기화에 따른 경제 피해를 줄이기 위해 전북상공회의소 등을 통해 정부와 지자체에 9가지 주요 건의 사항을 전달했다. 그러나 현장에서는 대부분의 답변이 원론적인 수준에 그쳤다는 평가가 나오고 있다.

정책 제안을 했던 도내 한 기업인은 “지자체나 정부도 나름 열심히 하려는 듯한 모습은 보이지만 전혀 실효성은 없다”며 “기업들의 피해만 계속 커지고 있다. 대책은 없이 기업들이 알아서 하라는 듯한 태도가 이어지고 있다. 정책 제안을 해도 어떻게 해보겠다는 이야기도 없고 원론적인 답변 뿐이다”고 꼬집었다.

각종 경제 지표도 악화 흐름을 보이고 있다.

이날 호남지방통계청 전주사무소가 발표한 ‘2026년 4월 전북특별자치도 소비자물가 동향’에 따르면 소비자물가지수는 전년 동월 대비 3.0% 상승하며 약 2년 만에 가장 높은 상승률을 기록했다.

특히 휘발유 21.2%, 경유 31.2%, 등유 20.0% 등 석유류 가격 상승 폭이 컸다. 원자재와 물류 비용 부담이 커지면서 기업들의 생산비 부담도 함께 확대되고 있는 상황이다.

전북상공회의소 관계자는 “중동 지역 불안정성이 장기화되면서 나프타와 아스팔트, 포장재 등 원료 수급 불안이 이어지고 있다”며 “일부 기업들의 생산 활동에도 영향이 나타나고 있다”고 설명했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지