일할 곳 없는 근로자, 일할 사람 없는 기업···해결책 없나

전북노사발전재단 30일 군산시에서 기업과 근로자 만남의 날 진행 상황에 맞는 교육 및 기업 간 일자리 알선 더 늘려야 한다는 목소리

지난 30일 군산시 전북산학융합원에서 일자리를 찾는 중장년 근로자와 기업 간 구인구직 만남의 날이 진행되고 있다. /김경수 기자

도내 취업 현장에서 “일할 곳이 없다”는 근로자와 “일할 사람이 없다”는 기업의 모순적인 상황이 이어지고 있다. 이러한 간극을 줄이기 위해 기업과 근로자가 직접 만날 수 있는 환경과 관련 교육을 더욱 늘려야 한다는 목소리가 커지고 있다.

지난 30일 오후 1시 30분께 군산시 전북산학융합원에는 일자리를 찾는 중장년 근로자 30여명이 모였다. 면접자들은 회사소개 벽보를 살피며 “무슨 일을 할 수 있을까”, “급여는 얼마일까”, “합격할 수 있을까” 등을 서로 묻고 답하며 면접 준비에 몰두했다. 이날 현장에서는 전북중장년내일센터 주최로 (유)비케이, (주)삼정디에스, 수연전장 등 자동차 관련 3개 기업이 참여해 구인구직 만남의 날을 통한 인재채용 면접이 진행됐다.

현장의 면접자들은 적극적인 태도로 일자리를 찾기 위한 준비에 나섰다.

면접에 참여한 박모(53)씨는 “면접 기회 자체가 좋은 기회라고 생각한다”며 “노사발전재단 교육을 통해 자동차 관련 내용을 배웠고, 익숙하지 않은 일에 대한 두려움은 있지만 계속 도전해 볼 생각”이라고 말했다.

여성 구직자들의 참여도 눈에 띄었다. 면접을 마치고 나온 김모(51·여)씨는 “이런 자리를 통해 직접 면접을 경험해 볼 수 있다는 것만으로도 의미가 있다”면서도 “공장 생산직이나 자격증이 필요한 직무가 대부분이라 도내에서 여성들이 선택할 수 있는 일자리는 제한적인 것 같다. 앞으로도 취업을 위해 계속 노력할 것”이라고 말했다.

기대와 현실 사이 간극도 분명히 드러났다. 기업들은 인력 확보의 어려움을 토로했다.

한 기업 관계자는 “지게차를 운전할 인력이 필요하지만 관련 경험자를 찾기 쉽지 않다”며 “기업 입장에서는 초기부터 높은 급여를 제시하기 어려운 만큼, 현장에서 업무를 수행하면서 역량을 확인해야 한다”고 설명했다. 그러면서 “며칠 근무 후 그만두는 사례가 많아 인력 운영에 어려움이 있다”고 덧붙였다.

현장에서는 기업과 근로자가 만날 수 있는 기회를 확대해야 한다는 의견도 나왔다.

또 다른 기업 관계자는 “이 같은 자리가 많아지면 기업은 다양한 인력 데이터를 축적할 수 있고, 근로자도 기업에 대한 정보를 더 많이 알 수 있다”며 “구인난과 구직난이 동시에 나타나는 상황에서 서로 연결될 수 있는 프로그램이 더욱 필요하다”고 말했다.

노사발전재단 관계자는 “현장에서 확인된 구인·구직 간 간극을 줄이기 위해 기업과 근로자가 직접 만나는 기회를 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

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