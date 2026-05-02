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[안성덕 시인의 ‘풍경’] 둥근 세상

기고 웹승인 2026-05-02 07:38 수정 2026-05-02 07:38

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안성덕 作

풀잎에 반짝입니다. 간밤에 내린 빗방울이 둥그렇게 웅크렸네요. 열 달 어머니의 방도 둥글었습니다. 자주 먼산바라기를 하시던 할머니의 등처럼 둥근 골목, 돌담 틈에 숨겨둔 유리구슬이 둥글게 반짝였지요. 쓰러지는 쪽으로 핸들을 꺾으라던 자전거도 바퀴가 둥글었고요. 신태인역에서 대처까지 나를 데려다준 비둘기호 열차도 뚜우- 뚜우- 둥글게 기적을 울렸습니다. 세상이 둥글었습니다.

밤마다 두 눈을 찔러대던 먼 별은 사금파리였습니다. 소나기 그친 뒤 무지개는 언제나 반만 내려왔고요. 둥글둥글 자갈거리며 굴러가는 길이 지름길이란 걸 알아챘을 땐 나는 이미 둥글지 않았습니다. 둥근 세상에 모난 나, 모서리를 깎고 갈아냈어야 한다는 걸 이제 와 압니다. 비 갠 아침 산책길에 수비둘기 한 마리 둥그렇게 암컷 주위를 맴도네요. 목털을 부풀리고 날개깃을 끌며 빙빙 빙 돌아갑니다. 언제쯤 입 맞추려나? 궁금해 둥그렇게 꽃대 밀어 올린 민들레, 하얀 꽃씨가 멀리멀리 퍼져나갈 것입니다. 아닌 바퀴로도 절로 굴러가는 건 둥근 시계 속 세월뿐입니다.     

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