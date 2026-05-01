“원팀으로 뭉쳐야” vs “공천 다시하라”...이원택 개소식 앞 엇갈린 함성

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정청래 방문에 선거사무소 안팎 긴장 고조 김관영·임정엽 무소속 연대설 속 갈등 수면 위로
1일 전주시 완산구 중화산동 이원택 더불어민주당 전북특별자치도지사 예비후보 선거사무소에서 열린 개소식에 정청래 대표를 비롯한 당 지도부 방문과 동시에 정 대표의 사당화를 비판하는 집회가 열려 긴장감이 고조됐다.
이날 이 후보의 백제대로변 선거사무소 맞은편에서는 ‘정청래사당화저지범도민대책위원회’ 주관 집회가 진행됐다.
집회 참가자들은 정 대표와 이 후보를 겨냥해 공천 과정과 당 운영을 비판했다. 전북도지사 경선과 마찬가지로 전남·광주통합시장 경선 과정에 대한 비판이 제기되고 있는 가운데 이날 현장에는 전남·광주지역 단체 관계자들도 일부 목격됐다.
특히 정 대표가 행사장에 도착해 입장하는 과정에서 집회 참가자들이 정 대표의 사퇴를 외치며 진입을 막으려는 듯한 상황이 연출되기도 했다. 경찰과 민주당 관계자들이 동선을 확보하며 큰 충돌로 이어지진 않았지만, 현장 분위기는 한동안 팽팽한 긴장 상태가 이어졌다.
집회 참가자들은 ‘정청래는 사죄하라’, ‘전북도민이 들러리냐’ 등의 문구가 적힌 피켓을 들고 항의했다. 이들은 김관영 지사의 ‘대리비 지급 논란’과 이원택 후보의 ‘제3자 식비 대납 의혹’에 대한 당 차원의 대응이 공정하지 않았다고 주장했다.
일부 참가자들은 이 후보를 향해 “수사 결과를 조속히 공개하라”며 사퇴를 요구하기도 했다. 한 참석자는 “당대표가 공천을 사적으로 운영하고 있다”고 비판했고, 또 다른 참석자는 “동학농민혁명 당시처럼 전북의 힘을 보여줘야 한다”고 목소리를 높였다.
반면 이 후보 지지층으로 보이는 한 참석자는 “택도 없는 소리다. 정 대표가 유임해 전북이 도와야 한다”며 지지 의사를 내비치기도 했다.
정치권 안팎에서는 김관영 지사의 무소속 출마 가능성에 더해, 전주시장 경선에서 탈락한 임정엽 전 완주군수와의 무소속 연대설까지 제기되면서 민주당 경선 갈등의 파장이 커지고 있다는 해석이 나온다. 이날 개소식장 밖에서 벌어진 대치 역시 공천 후폭풍과 무소속 변수로 요동치는 전북 지방선거의 단면을 보여줬다는 평가다.
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