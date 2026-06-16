조국혁신당 #이효진 #완주군의원 당선인 #최고위원 지명

조국혁신당 전북도당, 이효진 최고위원 지명 적극 환영 전북 정치 위상 높인 결정…“생활정치가 당 혁신의 중심 될 것” 확신

이효진 조국혁신당 최고위원 지명자/혁신당 전북도당

조국혁신당 이효진 완주군의원 당선인이 중앙당 최고위원으로 지명됐다.

16일 혁신당 전북특별자치도당에 따르면 이 당선인은 전날 당 최고위원으로 지명 된 후 이날 오전 열린 첫 최고위원회의에 참석하면서 본격 행보를 시작했다.

이 최고위원은 회의에서 “뿌리가 단단해야 개혁의 나무가 자란다”며 “거대 양당 구도가 견고한 지역 정치의 벽을 실감하기도 했지만, 이번 지방선거를 통해 변화를 향한 주민들의 열망과 지역발 개혁의 가능성을 똑똑히 확인했다”고 강조했다.

이어 “이제 조국혁신당은 중앙정치의 선명성을 넘어, 주민의 삶을 구체적으로 바꾸는 ‘생활정당’으로 체질을 강화해야 한다”며 “주민들이 ‘조국혁신당 의원을 뽑았더니 우리 동네가 달라졌다’, ‘지방의회가 제대로 일하니 내 삶이 바뀌었다’고 피부로 체감할 수 있도록 오직 성과와 실력으로 증명해 보이겠다”고 포부를 밝혔다.

혁신당 전북자치도당(위원장 정도상)은 이번 인사를 두고 “단순한 지도부 구성을 넘어 지역의 생생한 목소리를 중앙정치에 직접 반영하고, 지방의회의 역할을 당 혁신의 중심에 세우겠다는 강력한 의지가 담긴 상징적 결정”이라고 평가했다.

특히 주민과 가장 가까운 현장에서 발로 뛰며 생활정치를 실천해 온 지방의원이 당 지도부에 전격 참여하게 됨으로써, 조국혁신당이 표방해 온 ‘지역 중심의 개혁정치’가 본격적인 궤도에 오를 것이라는 기대감을 갖게 하고 있다고 밝혔다.

정도상 위원장은 이 최고위원의 첫 일성에 대해 “조국혁신당이 추구해야 할 핵심 가치와 지방정치의 지향점을 명확히 제시한 이정표”라며, “지역 중심의 민생 정치가 대한민국 개혁의 출발점이 되어야 한다는 당의 철학이 고스란히 녹아있다”고 평했다.

또한 “전북은 대한민국 민주주의와 개혁정치의 고비마다 늘 시대정신을 이끌어온 중심지였다”며 “이번 인사는 전북 정치의 역량과 가능성을 전국적으로 인정받은 결과이자, 지역정치가 더 이상 변방이 아닌 혁신의 주역으로 우뚝 서는 계기가 될 것”이라고 강조했다.

혁신당 전북도당은 이 최고위원과 긴밀히 공조해 지방의회가 주민의 삶을 실질적으로 바꾸는 마중물이 되도록 정진할 계획이다. 지역공동체 회복, 지방소멸 위기 극복 등 산적한 지역 현안을 최우선 과제로 삼아 주민에게 가장 신뢰받는 개혁정당으로 뿌리내리겠다는 방침이다.

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