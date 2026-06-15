金총리 “기업 지방투자 파격 지원”…공공기관 2차 이전 추진

“성장엔진·대규모 기업 투자·공공기관 2차 이전 등 프로젝트, 하반기 본격 추진”

김민석 국무총리가 15일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제3차 국토공간 대전환 범정부 추진협의회에서 발언하고 있다. /연합뉴스 제공

김민석 국무총리가 15일 기업의 지방 투자를 촉진하기 위한 파격적 재정 지원과 함께 공공기관 2차 이전 추진 방침을 밝혔다.

김 총리는 이날 정부서울청사에서 열린 제3차 국토공간 대전환 범정부 추진협의회에서 “기업 지방투자 촉진을 위해 파격적인 재정 지원 대책을 마련하고 국민성장펀드 등 정책펀드와 공공금융을 활용해 충분한 자금을 지원하겠다”고 말했다.

이어 “5극3특 성장엔진 육성을 위해 가용한 정책 수단을 총동원하겠다”며 “지역 주도 연구개발과 성장엔진 산업 스타트업 투자도 대폭 확대하겠다”고 밝혔다.

김 총리는 이에 대한 제도적 기반으로 ‘메가특구 특별법’의 연내 제정을 약속하며 “초광역 특별협약 체계를 구축해 지방정부 주도의 협력 사업을 안정적으로 지원하겠다”고 말했다.

더불어 “지방 이전 기업과 공공기관 종사자의 안정적 정착을 위해 교육·돌봄, 문화·의료 접근성을 강화하겠다”며 정주 여건 개선 방안도 제시했다.

특히 김 총리는 올 하반기부터 성장엔진 발표, 대규모 기업 투자, 공공기관 2차 이전 등 지방 주도 성장과 관련한 주요 프로젝트를 본격 추진하겠다고 예고했다.

김 총리는 “국토 대전환은 중앙과 지방이 함께 만들어야 한다”며 “새롭게 구성되는 지방정부와 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.

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