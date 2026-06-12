전북도의회 “방산 혁신 클러스터 공모 선정 적극 환영”

전북특별자치도의회 전경/전북일보 DB

전북특별자치도의회는 전북과 전주의 ‘방산 혁신클러스터’ 공모 최종 선정과 관련, 12일 논평을 내고 “180만 도민과 함께 적극 환영한다”고 밝혔다.

전북자치도의회는 “이번 선정이 전북의 탄소 및 첨단복합소재 산업 경쟁력을 입증한 쾌거이자, 미래 방위산업 거점으로 도약할 전환점”이라고 평가한 뒤 “올해부터 5년 간 총 490억 원이 투입되는 이번 사업을 통해 전북이 국방 소재·부품 공급망의 국산화를 선도할 것으로 기대된다”고 환영했다.

그러면서 도의회는 “클러스터가 차질 없이 조성되도록 전폭적인 지원을 약속하며, 지역 중소·벤처기업의 방산시장 진입과 양질의 일자리 창출을 통해 지역 경제에 활력을 불어넣겠다”고 강조했다.

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