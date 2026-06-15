미·이란 전쟁 106일만에 종전···"호르무즈도 개방될 것"

스위스서 19일 종전 서명 예정

종전을 앞둔 호르무즈 해협 / 연합뉴스 제

미국과 이란의 전쟁이 개전 106일 만에 사실상 종전됨에 따라 호르무즈 해협 역시 개방될 예정이다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 미 동부시간 기준 14일 오후 5시 30분께 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올리며 “이란 이슬람공화국과의 합의가 지금 마무리됐다”고 전했다.

그는 소식을 전하며 “이로써 호르무즈 해협의 무료 개방을 전면 승인한다”며 “동시에 미국 해군의 즉각적인 봉쇄 해제도 승인한다”고 밝혔다.

카젬 가리바바디 이란 외무부 차관도 TV 인터뷰에서 미국과의 전쟁이 “레바논을 포함한 모든 전선에서 영구적이고 즉각적인 종전이 선언됐다”고 말했다고 로이터·AFP 통신 등이 전했다.

이에 따라 지난 2월 28일 미국·이스라엘의 공습으로 시작된 중동 전쟁이 이날부로 종전을 마주했다. 양측이 4월 8일 휴전에 들어가며 협상을 벌인지 두달여 만이다.

이란 및 파키스탄의 발표에 따르면 공식적인 종전 서명식은 오는 19일 스위스에서 열린다. 트럼프 대통령이 추가 게시글에서도 19일 서명을 예정하고 있다고 알려졌다.

G7 정상회의 참석을 위해 트럼프 대통령이 유럽을 방문함에 따라 직접 서명식에 참석할 지도 주목된다.

종전 양해각서(MOU)의 구체적인 내용은 곧 공개될 것으로 보인다.

이란과의 종전협상 타결을 발표한 트럼프 대통령 소셜미디어 게시글 / 트루스소셜 캡처

미국측 설명에 따르면 이란이 핵무기를 영구 포기하고 핵 프로그램 해체 및 핵물질 폐기에 동의하는 대신, 그 ‘이행 성과’에 맞춰 이란에 대한 해외 동결자산과 제재 해제 등의 보상이 단계적으로 주어진다는 설명이다.

문준혁 인턴기자

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