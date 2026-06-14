[주간 증시전망] 바이오 업종 강세 지속될 가능성

/사진 출처=클립아트코리아

코스피지수는 전주 대비 0.45% 하락한 8123.62포인트로 거래를 마감했다.지난 8일 서킷브레이커가 발동되며 7400포인트선까지 하락했고 9일에는 8%대 상승하며 매수 사이드카가 발동되는 등 한 주 내내 변동성장세를 보였다.수급별로 보면 외국인 투자자들이 한주간 4조3000억원대를 순매도했고 개인과 기관은 각각 3조7000억원과 500억원대 순매수에 나섰다.지난달 7일부터 24거래일 연속 순매도하며 74조원에 이르는 주식을 순매도한 외국인들이 지난 12일 2조2000억원대 매수하며 순매수로 전환한 것은 의미 있는 변화로 보인다.이번주 미국과 이란이 이르면 14일 종전 관련 양해각서에 서명할 것으로 알려진 가운데 양국 간 합의가 예정대로 체결될 경우 지정학적 리스크 완화에 따른 위험자산 선호 심리가 더욱 확대될 수 있을 전망이며 이 경우 국제유가와 환율이 안정세를 보이며 증시가 추가 상승 동력을 확보할 수 있을 것으로 보인다.주요 이벤트로는 18일 미국 연방공개시장위원회(FOMC)일정이 있다.시장예측은 기준금리 동결을 기정사실화하고 있지만 점도표 변화와 캐빈 워시 의장 발언에 주목하고 있다. 워시 의장이 취임 후 FOMC에서 매파적 발언을 내놓을 경우 위험자산 선호 심리가 위축될 수 있어 모니터링이 필요해 보인다.

여기에 스페이스X의 나스닥 상장에 따른 단기자금 이동도 국내 증시 수급에 영향을 미치며 변동성을 키우는 요인으로 작용할 수 있을 것으로 보인다.

대형 IPO와 비중 조절이 된 만큼 수급은 결국 기업 실적으로 귀결될 가능성이 커 보인다.

단기 수급에 흔들리기보다 이달 말 마이크론 실적을 시작으로 본격화되는 2분기 실적 시즌을 염두에 둘 시점으로 판단된다.

빅테크 회사들의 2분기 실적이 양호하게 확인될 경우 반도체, 전력기기, 원전, ESS에 투자하는 AI 인프라에 투자 전략이 유효해 보인다.

양호한 수출 흐름과 2분기 실적 기대가 이어지는 가운데 일부 코스닥 소부장과 바이오 업종의 강세가 지속될 수 있기에 그동안 소외됐던 업종도 관심을 가지고 접근할 필요가 있어 보인다. /김용식 KB증권 군산 부지점장

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