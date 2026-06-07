[주간 증시전망] 변동성 장세 이어질 가능성 커

/사진 출처=클립아트코리아

지난 6일 코스피지수는 전 거래일 대비 478.82포인트(5.54%) 하락한 8160.59포인트로 거래를 마쳤다. 한 주 동안 코스피지수와 코스닥지수는 각각 3.72%, 6.73% 하락세를 보였다.

코스피는 지난 1일 3.68% 급등한 데 이어 2일 장중 사상 처음으로 8900포인트선을 돌파했지만 이후 이틀 연속 급락하며 결국 8100선까지 밀려났다.

지난 주 증시는 반도체를 둘러싼 기대와 우려가 교차하며 극심한 변동성을 나타냈다.

주 초반에는 엔비디아 AI 기대감과 젠슨 황 엔비디아 CEO의 방한 기대가 투자심리를 자극하며 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 매수세가 집중되었다.

그러나 브로드컴의 AI 칩 매출 가이던스가 시장 기대를 밑돈 데다 마이크론 최고경영자의 지분 매각 소식까지 겹치면서 반도체 업종 전반에 차익실현 매물이 출회되었다.

여기에 외국인투자자들의 매도세와 환율 급등도 부담으로 작용했다. 달러원 환율은 전날 1547원까지 치솟으며 17년 만의 최고 수준을 기록했다.

이로 인해 외국인의 순매도 강도는 강화되었다.

외국인투자자들은 최근 20거래일 연속 팔자 행보를 이어가고 있는데, 이 기간에만 70조원이 넘는 순매도를 기록했다.

12일 일론 머스크 최고경영자가 이끄는 우주기업 스페이스X의 나스닥 상장이란 대형 이벤트가 기다리고 있다.

수급 관점에서 기존 주도주에 대한 자금 유출 우려가 나타날 수 있어 지켜볼 필요가 있어 보인다.

국내 증시는 물가와 환율 상승에 대한 우려, 실적 모멘텀 공백기 등으로 인해 단기적으로 변동성 장세가 이어질 가능성이 있어 보인다.

알파벳이 AI 인프라 투자 재원 마련을 위해 800억달러 규모의 유상증자를 추진한다는 소식은 AI 레이스 승리에 대한 강한 의지를 보여주는 것으로 한국의 AI 인프라 투자 수혜 역시 지속될 것으로 보인다.

6월 통상적으로 이익 추정치 상향 조정이 둔화되는 계절적 비수기 구간이기에 가격 조정이 나타날 경우 방어주가, 기간 조정이 나타날 경우 오르지 못한 업종들의 갭 메우기 장세가 전개될 수 있을 것으로 보인다.

다만 중장기 관점에서는 AI 투자 확대 흐름이 여전히 유효하다는 평가가 우세하고 미국 물가와 금리, 중동 정세 등 거시경제 변수로 단기 변동성은 불가피하지만 AI 인프라 투자 확대와 메모리 반도체 수요 증가가 이어지는 만큼 주도주 흐름 자체가 훼손됐다고 보기는 어렵다.

이에 따라 단기 조정 국면을 활용한 AI 밸류체인과 반도체 업종 중심의 선별적 접근이 유효해 보인다. /김용식 KB증권 군산부지점장

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