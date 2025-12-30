박춘원 JB우리캐피탈 대표 제14대 전북은행장 선임

경영실적 개선·업무역량 등 탁월 평가

제14대 박춘원 전북은행장

전북은행 제14대 은행장에 박춘원(59) JB우리캐피탈 대표가 선임됐다.

전북은행은 30일 이사회를 개최하고 단독 후보였던 박 대표를 선임 의결했다.

박 대표는 2021년 JB우리캐피탈 대표에 취임해 첫해 당기순이익 1705억원을 시작으로 2024년 2239억원의 우수한 성과를 달성했고, 중고차금융시장 점유율 1위를 차지했다.

특히 이사회는 선임 과정에서 박 대표가 김건희 특검에서 소환조사를 받는 등 일부 제기된 이슈에 대해 면밀한 검증 절차를 진행했다.

실제 지난 29일 마무리된 김건희 특검은 180일 동안 66명을 기소하는 등 최종 수사 결과를 발표했지만, 박 대표는 포함되지 않았다.

이에 전북은행은 해당 이슈가 경영 안정성에 영향을 미치지 않고 은행장의 역량과 자질이 직무를 수행하기에 충분함을 재차 확인하여 선임절차를 최종 마무리했다.

전북은행은 박 대표가 JB우리캐피탈 대표로 재직하는 동안 보여준 경영 실적과 입증된 업무 역량을 높이 평가하고, 어려운 시장 환경 속에서도 회사의 성장을 이끌어온 바탕을 높이 평가했다.

전북은행 관계자는 “검증된 리더십을 갖춘 신임 은행장과 함께 지역사회와 상생하며, JB금융그룹의 성장을 견인하는 핵심 은행으로서의 위상을 확고이 해 나가면서 새로운 도약과 미래성장을 만들어 갈 것”이라고 밝혔다.

전남 해남 출신인 박춘원 대표는 서울대 자원공학과와 시카고대 MBA 과정을 졸업했다. 그는 1990년 삼일회계법인 공인회계사로 시작해 베인앤드컴퍼니코리아 이사, 아주캐피탈 대표 등을 거치며 금융 및 경영전략 분야에서 탄탄한 전문성을 쌓았다. 또한 박 대표는 1994년부터 민주당 정책위원회에서 전문위원으로 2년간 근무하는 등 금융 실무뿐만 아니라 정책에 대한 폭넓은 식견을 갖춘 것으로 평가받고 있다.

신임 은행장은 2026년 1월2일부터 공식 업무를 시작하며, 임기는 2027년 12월31일까지이다.

김경수 기자

