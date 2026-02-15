'셔틀버스 중단’ 첫 명절…"정주 여건이라도 제대로 갖춰주길 바라"

전북 혁신도시 직원들, 공공기관 수도권 전세 통근버스 운영 중단 큰 불만 시외버스 승강장에 대형캐리어든 직원들 긴줄…"정주여건 개선" 한목소리

설 명절 연휴를 앞둔 지난 13일 전북 혁신도시 시외버스 승강장이 집에 가기 위해 서두르는 근로자로 붐비고 있다. 김현지 인턴기자

정부가 오는 3월부터 전국 혁신도시 이전 공공기관의 수도권 셔틀버스 운행을 중단하기로 하면서 근로자들 사이에서 불만이 커지고 있다. 주거·교육·의료 등 정주 여건이 먼저 개선돼야 한다는 지적이 잇따른다.

국토교통부는 최근 전국 혁신도시 공공기관에 수도권 전세 통근버스 운영을 중단하라는 공문을 보냈다. 원칙적으로 오는 3월까지 중단하되, 늦어도 상반기 안에 모두 종료하라는 내용이 담긴 업무 지침을 전달했다.

이는 이재명 대통령이 지난달 신년 기자회견에서 “공공기관 이전해 놓고 주말마다 서울 가는 전세 버스를 운영하면 이전 효과가 없다"고 언급한 데 따른 조치다.

정부가 운행 중단을 서두르면서 한국노동조합총연맹은 ‘미완의 혁신도시 책임 전가하는 통근버스 중단 방침 철회하라’는 제목의 성명서를 발표하기도 했다.

한국노총은 “정부는 ‘지방 정주’를 명분으로 공공 노동자 최소한의 이동권인 통근버스를 3개월 이내에 강제 중단하겠다는 일방적인 방침을 발표했다”며 “정주 여건 개선이라는 본질은 피한 채, 그 부담을 오롯이 노동자에게 전가하는 무책임한 조치”라고 지적했다.

실제 이전 공공기관 근로자들의 생각을 듣기 위해 ‘민족 대명절’ 설 연휴를 앞둔 지난 13일 오후 5시께 전북 혁신도시 시외버스 승강장을 찾았다. 퇴근 시간 전부터 시외버스를 타기 위해 서두르는 근로자들로 긴 줄이 늘어섰다. 다들 손에는 대형 캐리어와 가방이 들려 있었다.

이곳에서 만난 근로자들은 대부분 운행 중단으로는 지역에 정착하게 만들기는 어려울 것이라는 입장을 밝혔다. 가장 큰 문제점으로는 규모가 작은 혁신도시 특성상 생활기반시설이 갖춰지지 않은 점을 꼽았다.

특히 정주 여건이 중요한 자녀를 둔 근로자의 경우 혼자 내려와서 일하는 ‘주말 부부’ 형태로 생활하는 사례도 적지 않았다. 가족과 내려왔다가 다시 수도권으로 돌아간 사례도 있었다.

익명을 요구한 한 이전 공공기관 근로자는 “사실 여기에서 지낼 생각으로 가족들 모두 함께 전주로 내려왔다. 하지만 교육 인프라 등 생활하기에 충분하지 못해서 다시 수도권으로 올라가게 됐다”고 말했다.

주말 부부로 생활하는 다른 근로자 역시 “가족들이 모두 수도권에 있어서 월요일부터 목요일까지만 있고, 금요일 저녁이면 올라간다. 생활 여건만 충분히 갖춰진다면 같이 내려와서 사는 것도 고려해 볼 수 있을 것 같다”고 했다.

김현지 인턴기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지