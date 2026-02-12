전북지방조달청, ‘가짜일 버리기’ 발굴 토론회

지난 11일 전북지방조달청 김항수 청장이 전 직원을 대상으로 ‘가짜일 버리기’ 발굴 토론회를 진행하고 있다.

전북지방조달청(청장 김항수)은 11일 전북지방조달청 2층 회의실에서 전 직원을 대상으로 ‘가짜일 버리기’ 발굴 토론회를 열었다.

이번 토론회는 조달청이 수행 중인 업무 전반을 점검하고, 불필요하거나 비효율적인 업무(가짜일)를 발굴·정비함으로써 현장 중심의 업무 혁신을 추진하기 위해 마련됐다.

토론회에는 전북지방조달청 전 직원이 참석해, 일선 현장에서 체감하는 업무 부담 요인과 불합리한 관행, 개선이 필요한 절차 등을 폭넓게 공유했다. 특히 단순 반복 업무, 중복 보고, 불필요한 자료 작성 등 조직 내에서 개선 필요성이 제기되는 사례를 중심으로 실질적인 개선방안을 논의했다.

전북지방조달청은 토론회에서 수렴된 의견을 취합해 개선 과제를 정리하고, 관련 내용을 주무과에 제출하는 등 후속 절차를 통해 실행 가능한 과제를 중심으로 단계적으로 추진할 계획이다.

김항수 전북지방조달청장은 “불필요한 업무를 줄이는 것은 단순한 업무량 감축이 아니라, 국민과 기업을 위한 핵심 서비스에 집중하기 위한 과정”이라며 “직원들이 제안한 개선 의견을 적극 반영해 실효성 있는 업무 혁신을 지속 추진하겠다”고 말했다.

이종호 기자

