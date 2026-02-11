전북조달청, 2025년 조달계약 2조2444억…목표 98.9%

‘길잡이 컨설팅·파트너십 데이’로 26개사 진입, 381개 수요처 연계 2026년 ‘발굴-진입-성장’ 원스톱 생태계…단가계약 의무구매 자율화 시범

전북지방조달청이 2025년 조달계약사업 집행 실적 2조2,444억원을 기록하며 연간 목표의 98.9%를 달성했다. 전북조달청은 11일 지역 언론인 간담회를 열고 실적과 함께 2026년 공공조달 지원 강화 방안을 공개했다.

전북조달청에 따르면 지난해 ‘공공조달 길잡이 컨설팅’과 ‘파트너십 데이’를 통해 26개 기업의 조달시장 진입을 도왔고, 수요기관 381개와 조달기업 250개사 간 판로 연계를 지원했다.

올해는 지자체·유관기관 협업을 바탕으로 지역기업을 대상으로 ‘발굴-진입-성장’으로 이어지는 원스톱 조달 생태계를 체계화한다. 산업단지·농공단지 등 기업 밀집 지역을 우선 선정해 지원망을 촘촘히 짠다는 구상이다.

전북조달청은 기업별 1대1 전담 멘토링과 진입 단계별 맞춤 컨설팅을 상시 운영하고, 조달기업 현장 방문과 간담회도 확대해 규제 애로를 발굴·개선하겠다고 밝혔다. 수요기관을 대상으로는 조달담당자 간담회와 맞춤형 컨설팅으로 서비스 품질을 끌어올릴 방침이다.

전북특별자치도는 2026년부터 ‘조달청 단가계약 물품 의무구매 자율화’ 시범지역으로 운영된다. 전기·전자 제품군 약 120개 품목을 두고, 수요기관이 종합쇼핑몰 구매와 자체조달 중 선택할 수 있다. 전북조달청은 혼선 방지를 위한 안내와 지원을 강화하기로 했다.

김항수 전북지방조달청장은 “지역 중소·벤처기업이 공공조달시장에 안정적으로 진입하고 성장하도록 현장 중심 지원을 강화하겠다”며 “수요기관과 기업이 상생하는 조달 생태계를 만들어 지역경제 활성화에 기여하겠다”고 했다.

