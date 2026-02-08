[속보] “이제는 지역이 맡을 때”…전주 소규모 정비사업, 전북 건설사 역할론 부상

대형 재개발은 외지업체, 가로주택은 공백…지역업체 참여 요구 커져 “금융 지원·보증 장치 병행돼야”…삼천동 신원건설 사례 주목

클립아트코리아.

서울·수도권을 중심으로 대형 주택 공급이 확대되면서 전주지역 소규모 정비사업이 시공사를 구하지 못해 표류하는 사례가 잇따르자, 전북 건설업체의 역할을 확대해야 한다는 목소리가 나오고 있다.

대규모 재개발·재건축 사업은 외지 대형 건설사가 사실상 독점해 왔지만, 규모가 상대적으로 작은 가로주택정비사업이나 소규모 재건축은 지역 업체가 충분히 도전해볼 수 있다는 분위기가 형성되고 있다.

8일 전주지역 정비업계에 따르면 최근 몇 년 사이 추진된 재개발·재건축 사업의 상당수는 수도권이나 타 지역 대형 건설사가 수주했다. 자금력과 브랜드 인지도, 금융 조달 능력에서 격차가 크기 때문이다. 그 결과 전주 주택시장은 외지 업체 중심으로 재편됐고, 지역 건설사들은 설자리를 잃고 몰락위기에 몰려있다.

실제 전주지역 재건축 사업을 지역 업체가 직접 수주한 사례는 삼천동에서 사업을 맡은 신원건설이 사실상 유일하다. 그 외 대부분 사업은 외지 대형사가 시공을 맡아 지역 시장을 주도하고 있다.

하지만 최근 가로주택정비사업과 소규모 정비사업이 늘어나면서 상황이 달라지고 있다. 사업 규모가 200~300세대 안팎으로 비교적 작고, 공사비 부담이 대형 사업보다 낮은 만큼 지역 중견·중소 건설사도 참여 가능성이 있다는 분석이다. 한 정비업계 관계자는 “소규모 정비사업장의 경우 브랜드를 떠나 외지업체든 지역업체든 아파트를 지어주기만 한다면 좋겠다는 사업장이 있을 정도로 시공사 구하기에 애를 먹고 있다“며 ”지역업체들이 파고들 틈이 많다“고 했다.

문제는 자금과 보증 능력이다. 소규모 사업이라 하더라도 초기 금융 조달과 분양 리스크를 감당하려면 일정 수준 이상의 재무 역량이 요구된다. 지역 건설사들이 참여를 주저하는 배경도 여기에 있다. 업계에서는 “지역 업체의 참여를 유도하려면 금융기관의 보증 지원이나 정책금융 연계가 병행돼야 한다”는 의견이 나온다.

전문가들은 전주 주택시장이 외지 업체에 완전히 잠식되는 구조를 그대로 둘 경우, 지역 건설 생태계는 더욱 위축될 수 있다고 지적한다. 소규모 정비사업은 지역 건설사의 역량을 키울 수 있는 현실적인 발판이 될 수 있다는 것이다.

전북 건설업계 관계자는 “지역 업체가 일정 부분 역할을 맡아야 수익이 지역 안에서 순환한다”며 “지방 중소도시에서는 정비사업이 지역 경제와 직결된 문제”라고 말했다.

수도권으로 자본과 인력이 집중되는 상황에서, 전주 정비사업의 지속 가능성을 확보하려면 지역 건설사의 참여 확대와 이를 뒷받침할 금융 지원 체계가 함께 논의돼야 한다는 목소리도 커지고 있다.

이종호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지