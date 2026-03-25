주유소 줄서기 재현되나···27일 석유 최고가격 재조정

현재 원유값 등 고려돼 기름값 상승 전망 정부 유류세 인하 등 여러 조치 고려 중

김성환 장관, 원유 안보위기 '주의 ' 경보 발령에 따른 에너지 절약 조치 발표 (서울=연합뉴스) 이정훈 기자 = 김성환 기후에너지환경부 장관이 24일 서울 종로구 정부서울청사에서 중동 상황에 따른 에너지 절약 조치를 발표하고 있다. 2026.3.24 uwg806@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

정부의 석유 최고가격제 가격 조정이 예정되면서 도내 기름값도 다시 상승할 것이라는 예측이 나오고 있다.

정부 또한 가격 상승요인을 인정하면서, 현장에서는 또 한번의 혼란이 예상되고 있다.

25일 전북특별자치도 등에 따르면 정부는 오는 27일 당초 2주마다로 예정됐던 석유최고가격제 가격조정을 앞두고 있다.

앞서 12일 발표됐던 최고가격제 가격은 휘발유 리터당 1724원, 경유 1713원, 등유 1320원으로 정유사의 손실은 정부 재정으로 보전한다는 방침이다.

이번 조정으로 전북 기름값 또한 상승할 것으로 전망된다.

앞서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 “오는 27일 석유제품 최고가격제를 조정해야 해 가격 인상 요인이 있다”며 “유류세를 인하해 국민 부담을 최소화하겠다”고 말했다.

이날 오피넷 기준 전북 평균 기름값은 휘발유 리터당 1816.17원, 경유 1811.36원으로 석유가격제 시행 이후 큰 변동 없이 유지되는 상황이다.

문제는 80%가량 폭등한 원유 값이다. 이날 기준 두바이유 가격은 배럴당 133.60달러로, 기존 60달러대에서 3월 중순경 폭등한 가격이 유지되고 있다.

또한 기존 상승했던 기름값은 이란 전쟁의 여파 이전에 국내에서 보유하고 있던 기름이었다. 그러나 이번 최고가격제 조정은 이란 전쟁의 여파가 직접 반영된 가격이 반영될 것으로 전망되는데, 지난 1차 최고가격제 시기보다 더욱 큰 상승폭을 보일 것이라는 것이 업계의 전망이다.

주유소들 또한 우려가 컸다.

전주에서 주유소를 운영하고 있는 김모씨(60대)씨는 “27일날 가격 조정이 발표되면 올라가는 가격 이전에 주유를 하려는 차량으로 다시 한번 줄이 생길 것 같다”며 “가격 상승 정도가 적지 않다면 혼란은 없겠지만, 지금 상황에 2000원 이상으로 가격이 올라간다면 시민들은 더욱 큰 혼란이 생길 것 같다”고 말했다.

업계에서는 국제유가 변동성이 확대되는 상황에서 가격 상한 정책만으로는 시장 불안을 완전히 통제하기 어렵다는 지적도 나온다. 단기적인 가격 안정 효과는 있을 수 있지만, 원가 상승이 누적될 경우 일정 시점 이후 가격 급등으로 이어질 가능성이 있다는 것이다.

특히 수요가 몰리는 시점에는 지역별 가격 편차와 공급 차질 가능성도 배제할 수 없다는 우려가 제기된다.

전북도 또한 관련 대책을 강구하고 있다. 다만 지방정부 차원의 뚜렷한 대책은 없는 상황이다.

전북도 관계자는 “현재까지 정부에서 온 공문 등은 없는 상황이다”며 “정확히 어떤 방식으로 가격조정 등이 될지는 말씀드릴 수 있는 부분이 없다. 다만 중동의 원유가격이 계속 상승하고 있는 상황이라 가격이 떨어질 것 같지는 않고, 현재 주유소 점검 및 가짜석유 단속 등은 종합적으로 점검하고 있다”고 말했다.

한 에너지 분야 전문가는 “당분간 기름값 하락 요인은 보이지 않는다”며 “이와 같은 상황이 이어지면 정부가 가격을 조정하는 2주마다 기름값이 오를 것으로 보인다”고 예측했다.

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