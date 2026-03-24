민주당 기초단체장 경선룰 논란 계속…군산·진안·임실서 잇단 문제 제기

군산선 여론조사 방식 개선 요구, 진안선 당원 100% 경선 촉구 임실 시민사회도 “민심 아닌 전심 좌우 구조” 제도 보완 압박

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더불어민주당 전북도당의 6·3 지방선거 기초단체장 경선 방식을 둘러싼 문제 제기가 잇따르고 있다. 군산에서는 휴대전화 기반 여론조사 방식 보완 요구가 나왔고, 진안에서는 당원 100% 경선을 촉구하는 목소리가 터져 나왔다.

임실 지역 시민사회도 현행 조사 방식의 구조적 허점을 지적하며 제도 개선을 촉구하고 있다.

24일 전북일보 취재를 종합하면 군산시장 예비후보 8명은 전날 군산시청 브리핑룸에서 공동 기자회견을 열고 안심번호 추출 기준 강화 등 당내 경선 여론조사 방식 개선을 요구했다. 이들은 최근 전북지역에서 불거진 휴대전화 기반 여론조사 조작 의혹을 거론하며, 동일인 복수 회선을 제한하는 ‘1인 1번호 원칙’과 실제 사용 이력이 있는 회선만 조사 대상에 포함하는 방식이 필요하다고 주장했다.

최근 3개월간 통화나 데이터 사용 이력이 없는 이른바 유령 회선과 정지 후 단기간 내 복구된 회선도 배제해야 한다는 입장이다.

진안군수 예비후보인 한수용·이우규·동창옥 후보도 같은 날 전북특별자치도의회 앞에서 공동 기자회견을 열고 “공천의 정당성은 당원에게서 나와야 한다”며 당원 100% 경선을 요구했다. 이들은 여론조사 공정성 논란과 함께 인사·채용·전보, 산하기관 운영 등 현 군정 전반에 대한 객관적 검증도 필요하다고 강조했다.

임실 지역 시민사회단체인 ‘임실을 사랑하는 모임’도 이날 별도 입장문을 내고 현행 여론조사 구조를 비판했다.

이 단체는 “민심이 아니라 ‘전심(電話心)’이 결과를 좌우할 수 있는 구조”라며, 한 사람이 여러 전화번호를 보유할 경우 조사 참여 가능성이 높아지는 점을 문제로 꼽았다.

특히 인구 규모가 작은 군 단위 지역은 소수의 추가 번호만으로도 표본 왜곡 가능성이 커 공정한 여론조사를 기대하기 어렵다고 주장했다.

실제 4년 전 지방선거 당시 불거진 ‘여론조사 브로커’ 논란 이후, 조직적 응답 투입으로 지지율을 인위적으로 끌어올릴 수 있다는 우려가 지속적으로 제기돼 왔다.

이들은 통신사가 ‘1인 1번호’ 기준으로 모집단을 구성한 뒤 가상번호를 추출하는 방식을 제도화하고, 정당이나 언론사가 실시하는 모든 여론조사에 이를 의무 적용해야 한다고 제안했다.

이에 대해 중앙당 관계자는 “기본적인 경선 원칙은 이미 마련돼 있다”며 “지역에서 제기되는 문제는 시·도당 공관위가 판단할 영역”이라고 말했다.

민주당 도당 관계자는 “이같은 경선방식은 현재 당헌에 규정돼 있는 것으로, 이미 정해진 규칙을 바꿀 수는 없는 것”이라며 경선 방식 가능성을 일축했다.

이준서, 임실=박정우 기자

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