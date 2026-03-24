한병도 “전북 변화 시작…공공기관 이전·특별법 성과 이어질 것”

간담회 갖고 전북 현안 진전 평가…“투자·법안 성과, 산업 전환 계기” ‘내란 방조’ 논란엔 “공관위 판단”…원내대표 거취 “의원 뜻 따를 것”

한병도 더불어민주당 원내대표(익산을)가 전북 현안과 관련해 24일 “이제 시작 단계”라며 “전북특별법 개정과 투자 논의를 계기로 지역 발전의 전기가 마련됐다”고 평가했다.

한 원내대표는 이날 전북특별자치도의회 기자실에서 열린 간담회에서 “투자로 끝나는 것이 아니라 시작”이라며 “전북에 큰 변화의 문이 열렸고 미래 산업 기업들이 전북을 찾는 흐름이 현실화될 수 있다”면서 이같이 말했다.

그는 최근 국회 행정안전위원회를 통과한 전북특별법 개정안과 공공의료 관련 법안을 언급하며 “그동안 지연됐던 과제들이 하나둘 성과로 이어지고 있다”며 “전북 변화가 점차 가시화되고 있다”고 강조했다.

한 대표는 공공기관 2차 이전과 관련해서는 “정부가 강한 의지를 갖고 추진 중인 만큼 현실화될 것”이라면서도 “각 지역 산업과의 연계성 등을 종합적으로 고려해 결정될 사안으로, 특정 지역을 지금 언급하기는 이르다”고 말했다.

6·3 지방선거를 앞두고 불거진 전북지사 경선 ‘내란 방조’ 논란에 대해서는 “(중앙당) 공천관리위원회에서 판단할 문제이며 쟁점이 있다는 점은 알고 있다”면서도 “최고위원회가 논의할 사안은 아니고, 최고위원들이 공관위에 개인적 입장을 제시하는 것은 적절하지 않다”고 선을 그었다.

이어 “현재 전국적으로 논란이 없는 곳은 없다”며 “당 차원에서 특정 입장을 갖고 있는 것은 아니다”고 덧붙였다.

지방선거 공천 전반에 대해서도 그는 “중앙당이 개입하는 구조가 아니라 시도당과 공관위가 판단하는 사안”이라며 “후보 선정과 경선 문제는 공관위 결정에 맡겨야 한다”고 재차 강조했다.

오는 5월 임기가 종료되는 원내대표 이후 행보에 대해 그는 “의원들이 인정하면 더 하는 것”이라며 “의원들의 뜻에 따르겠다”고 전하며 차기 대표 선거 출마를 암시하기도 했다.

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