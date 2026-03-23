[재경 전북인] 임실 출신 이창성 (주)창성스틸 회장

“산업 지형 빠르게 재편…개인·기업 생존 위해 차별화된 대응 필요”

이창성 회장.

철근·철강 가공업체 ㈜창성스틸을 이끄는 이창성(67·임실) 회장은 “산업 지형이 빠르게 재편되는 시대에 개인과 기업이 생존과 경쟁력을 지키기 위해서는 남보다 두 배 이상의 노력과 차별화된 대응이 필요하다”고 강조했다.

임실 출신인 이 회장은 1963년 상경, 서울 대신고를 졸업한 뒤 코오롱건설과 효성중공업에서 건설 현장 경험을 쌓았다. 이후 유통업에 뛰어들어 마케팅과 시장 흐름을 체득하며 사업 감각을 키웠고, 2007년 창성스틸을 설립해 철근·철강 가공 산업에 본격 진출했다.

이 회장은 “모든 것은 결국 영업에서 시작된다”며 “우리 회사에는 별도의 영업 부서가 없고, 영업을 직접 맡고 있다”고 말했다. 업종의 특성상 현장과 가까운 의사결정과 신속한 대응이 경쟁력을 좌우한다는 판단에서다.

창성스틸은 건설·토목 현장에 사용되는 철근 가공 분야에서 최고의 경쟁력을 갖춘 업체다.

2016년 설립된 자회사 대명스틸은 초고층 건축물 철근 시공까지 수행하며, 가공과 시공을 아우르는 기술력을 바탕으로 300여 동종 업체 가운데 최상위권 기업으로 평가받고 있다.

또한 충북 음성 동국제강 하치장을 공동 운영하며 철강 공급망에서도 중요한 역할을 수행하고 있다. 대명스틸, 나라스틸 등 계열사를 포함해 상시 고용 인원 120명 규모로 성장했다. 외형보다 내실을 다지며 경쟁력을 키워온 결과다.

그는 “업계가 대부분 영세 업체들로 구성돼 있는 상황에서 재벌급 7대 제강사까지 시장에 참여하면서 기존 유통 질서가 흔들리고 있다”며 “이 같은 과당 경쟁 구조는 결국 업계 생태계를 위협하고, 나아가 제품 품질 저하로 이어질 수 있다”고 우려를 나타냈다.

이 회장은 “건설용 소재 가공 산업은 건설 산업의 근간을 이루는 분야다. 현장을 중심으로 한 기술과 신뢰를 바탕으로 업계 최고의 경쟁력을 지켜 나가겠다”고 말했다.

그는 “고향 전북은 마음속의 뿌리”라며 “일자리 창출에 기여할 수 있는 실질적인 방안을 모색하고, 함께 성장하는 길을 고민해 나가겠다”고 밝혔다.

현재 충북 음성에 공장을 두고 있으며, 서울 강동구에 사무소를 운영하고 있다.

서울=송방섭 기자

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