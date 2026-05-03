김대식 전 전북국제협력진흥원장, 해외건설협회 부회장 취임

김대식 전 전북국제협력진흥원장

전북국제협력진흥원을 3년 연속 경영평가 최우수기관으로 만들었던 김대식 전 전북국제협력진흥원장(65)이 오는 6일 해외건설협회 부회장에 취임해 3년 임기를 시작한다.

해외건설협회는 국내 건설 분야 640여 개 대·중소기업이 회원사로 참여하는 대표적인 해외건설 지원 기관이다.

김 전 원장은 “35년간 외교 경험을 건설업계의 발전에 보탬이 되도록 하라는 뜻이 담긴 것으로 생각한다”며 “앞으로 해외 진출을 희망하는 전북 향우 경제인들과 전북지역 건설업체에도 실질적인 도움이 될 수 있는 역할을 다하겠다”고 말했다.

1960년 진안 출생인 김 전 원장은 진안초·중학교, 전주고와 한국외국어대를 졸업한 뒤 1985년 외무고시에 합격해 외교부에 입직했다.

주카자흐스탄 대사로 재직할 당시에는 홍범도 장군의 유해를 국내로 봉환하는 협상을 주도해 2025년 외교분야 최고 권위로 인정받는 ‘영산외교인상’을 수상했다.

또한 주 오만대사로 해군 청해부대의 활동을 측면에서 지원하는 등의 공을 세우기도 했으며, 국무총리실 외교안보정책관과 시도지사협의회 국제화지원국장으로 활동했다.

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