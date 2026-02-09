[재경 전북인] 정읍 출신 김종욱 (주)KBS아트비전 대표이사

김종욱 대표이사

한국방송공사(KBS)의 자회사 ㈜KBS아트비전을 총괄하는 김종욱 대표이사(58·정읍)는 방송·광고·영화·디자인·미술·공연·연출 등 K-콘텐츠 전 영역에서 30여 년간 현장을 이끌어 온 문화예술 융합 실행 전문가다.

정읍에서 태어난 김 대표는 교육계에 몸담았던 부친의 근무 여정을 따라 초등학교 시절 상경했다. 홍익대 광고학과를 졸업한 뒤 1990년대 초반 대홍기획과 제일기획에서 광고·이벤트·프로모션 실무로 커리어의 첫발을 내디뎠다.

이후 삼성그룹 고(故) 이건희 회장과 홍라희 여사의 개인 디자이너로 활동하며, 삼성의 글로벌 광고 캠페인 ‘세계인류 시리즈’ 전반의 크리에이티브(Creative)를 총괄했고, 이는 ‘메시지를 설계하는 디자인’이라는 그의 작업 철학의 토대가 됐다.

1996년 KBS 보도본부로 자리를 옮긴 뒤에는 방송 시각영상 디자인을 출발점으로 채널 브랜드 전략, ESG 및 편성 전략, 디지털·뉴미디어 영역까지 망라하며 방송 비주얼과 콘텐츠 전략 전반의 혁신을 이끌었다. 현장과 이론을 결합한 기획·제작·연출·운영 전반의 ‘실행형 전문가’라는 평가를 받았다.

2024년 KBS아트비전 대표이사에 취임한 그는 드라마 <동백꽃 필 무렵>, <독수리 5형제를 부탁해>를 비롯해 <광복 80주년 대기획 조용필 쇼>와 <APEC 2025 정상회의> 등 굵직한 국가·공공 문화 프로젝트 기획·제작을 총괄하며 공공성과 문화적 완성도를 동시에 구현해낸 성과를 거뒀다.

김 대표는 “ 문화예술은 감성이나 예술적 직관만으로는 이제 지속 가능하지 않다”며 “AI와 데이터 기반 기획, 인공지능 기술의 실질적 활용, 디지털 전환을 전제로 한 산업 구조 설계가 필수”라고 강조했다.

‘한국형 콘텐츠 디자인의 세계화’를 목표로 하는 그는 칸라이언즈, 런던국제광고제, 뉴욕페스티벌 등 세계 유수 광고제에서 다수의 그랑프리와 골드 프라이즈를 수상하며 국제 무대에서도 경쟁력을 입증했다.

“주어진 역할에 항상 최선을 다할 뿐”이라는 그는 현장과 이론을 함께 축적해 왔으며, 동국대 영화영상연출 박사(Ph.D), 건국대 디자인 조형예술학 박사(Ph.D) 학위를 취득했다.

서울=송방섭 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지