새만금항 신항 건설기본계획 대폭 손질해야

외곽시설 미구축, 배후부지 재정 전환 안돼…현 기본계획, 안전과 효율적 운영 타당성 결여

새만금항 신항(이하 신항) 건설기본계획을 대폭 손질해야 한다는 여론이 높다.

항만시설 중 가장 우선시 되는 외곽 시설이 제대로 구축되지 않은데다 배후 부지 조성 재원의 재정 전환이 이뤄지지 않고 있기 때문이다.

또한 올해 건설이 완료되는 부두의 야적장마저 규모에 걸맞지 않게 작고 항만 경쟁력 확보를 위한 배후 단지 건설 계획조차 없는 등 타당성이 크게 결여돼 있는데 따른 것이다.

항만관계자들에 따르면 현재 신항은 북서파랑은 대부분 차폐가 가능하지만 남서측 고파랑과 관련된 방파호안 축조는 2040년 이후의 장래 계획으로 돼 있어 강한 남서풍에 대해서는 무방비 상태다.

온전한 정온 수역를 확보할 수 없어 접안 선박은 물론 항만 시설의 안전마저 불안하다.

또한 5만톤급 2개 선석은 재정으로 건설되지만 배후부지 118만2000㎡(약 36만평)의 조성은 수익성을 담보할 수 없는 민자로 계획돼 있어 부두 운영의 효율성을 도모할 수 없다.

이 배후 부지 조성은 약 3000억원의 사업비가 소요될 것으로 추산되고 있으나 현재 항만 물동량 부족 등으로 수익성을 기대할 수 없어 표류하고 있다.

부두가 개장돼도 운영이 쉽지 않아 휴업 상태에 놓이게 될 것이라는 게 지배적인 의견이다.

5만톤급 부두의 야적장 폭도 규모에 맞지 않게 비좁다.

5만톤 부두는 야적장 폭이 400~500m가 돼야 하나 현재 건설되는 부두의 야적장은 2만톤급 부두의 규모인 200m에 불과, 야적장 면적의 부족으로 운용의 효율성이 떨어질 것이 뻔하다.

이와함께 배후단지 확보를 통해 민간투자자가 사용할 수 있는 부지를 제공해야 신항이 경쟁력을 갖추고 활성화될 수 있음에도 배후단지 개발 계획은 마련조차 돼 있지 않다. 항만이 경쟁력을 갖출 수 없다는 게 지배적인 의견이다.

항만이 화물을 받는 관문이라면 배후단지는 보관, 가공, 포장, 운송까지 이어지는 물류의 가치 창출 공간으로 항만법에 따라 항만 관련산업 활성화를 목표로 지정, 개발되는 일단의 토지를 말한다.

항만관계자들은 “이같은 문제점으로 현 기본계획의 타당성이 결여돼 있는 만큼 남서풍에 대비한 방파호안 조기 구축, 배후 부지 조성 재원의 재정 전환, 야적장 폭 확대, 배후 단지 조성 계획 등을 조만간 고시될 건설기본수정계획에 반드시 반영해야 한다” 고 입을 모으고 있다.

한편 신항의 현 기본계획은 2019년에 수립됐으며 해양수산부는 5년마다 그 타당성 여부를 검토하고 필요한 경우 기본 계획을 변경할 수 있다.

