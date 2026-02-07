임실군수 출마 한병락 부위원장 출판기념회 성황

‘내 마음의 풍차 임실! 우리가 함께 돌려야 할 때’ 출판

임실군수 출마예정자인 한병락 더불어민주당 전북도당 부위원장이 7일 임실군민회관에서 ‘내 마음의 풍차 임실! 이젠 우리가 함께 돌려야 할 때’ 출판기념회를 가졌다.

이날기념회에는 박희승 국회의원과 심민 군수, 김경근 전 뉴욕 총영사 및 이주민 전 서울지방경찰청장과 정순관 전 대통령 직속 지방자치분권위원회 위원장 등 군민 1500여명이 참석했다.

한 부위원장은 지난 14년 동안 고향 임실에서 보고 듣고, 체험하고 고민했던 내용들을 공직 근무시 얻은 경험과 지식 등을 행정 이론과 접목해서 책을 썼다 고 설명했다.

또 이 책은 해답을 제시하는 책이 아니라 ‘함께 고민해보자’는 일종의 제안서라며 이 책이 ‘함께 잘 사는 자랑스러운 행복임실’ 조성에 도움이 되길 기원했다.

이날 출판기념회를 통해 이강년 대한노인회 임실군지회장과 이장, 부녀회 및 여성 등 각계각층에는 책 기증식도 함께했다.

한 부위원장은 “지난 14년의 실패가 새로운 긍정의 힘이 되었다”며 “어려움을 극복해 함께 손잡고 ‘내 마음의 풍차 임실!’을 열심히 돌린다면 꿈은 이뤄질 것”이라고 확신했다.

