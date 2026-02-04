정헌율 “반도체 유치 대신 새만금을 후공정 특화단지로”

용인과 싸우지 않고 협력, 기업 부담 덜어주는 ‘현실적 반도체 전략’ 설계·제조는 용인, 후공정·소부장은 새만금…반도체 분업 공급망 완성

전북특별자치도지사 선거에 출마하는 정헌율 익산시장이 최근 논란이 되고 있는 반도체 산업 유치와 관련해, 기존의 ‘뺏어오기식’ 경쟁에서 탈피한 ‘새만금 반도체 후공정 특화단지’라는 현실적인 해법을 제시했다.

정 시장은 4일 “현재 용인을 중심으로 추진 중인 반도체 클러스터와의 불필요한 대립이 오히려 국내 기업들을 미국 등 해외로 내모는 결과를 초래할 수 있다”며, 전북만의 차별화된 ‘실리 중심’ 전략을 발표했다.

그는 “기업이 경영 판단에 따라 용인을 선택했는데, 정치권이 이를 억지로 뺏어오려 압박하면 기업은 결국 국내를 떠나 미국 등 해외로 발길을 돌릴 수밖에 없다”고 우려를 표했다.

그러면서 정 시장은 용인과 새만금을 잇는 ‘반도체 가치사슬(Value Chain) 분업화을 제시했다.

반도체 산업 유치를 둘러싼 지자체 간 과열 경쟁에 경종을 울리며, 새만금을 ‘반도체 후공정 및 소부장(소재·부품·장비) 특화단지’로 조성하겠다는 것이다.

정 시장은 “용인은 설계와 제조 등 전공정(Front-end)에 집중하고, 새만금은 그 이후 단계인 패키징·테스트 등 후공정(Back-end)과 소부장 산업을 특화해 ‘반도체 후반기 전용기지’로 만들겠다”고 했다.

그는 “후공정 공정을 새만금에 특화한다면 기업 입장에서도 입지 중복에 따른 부담을 덜고 효율적인 생산망을 구축할 수 있다”며 “이것이 바로 기업의 자율성을 존중하면서도 전북의 실리를 극대화하는 가장 현실적인 방안”이라고 설명했다.

이어 “새만금은 광활한 부지와 재생에너지(RE100) 여건 등 후공정 단지 조성에 최적화된 인프라를 갖추고 있다”며 “전북이 대한민국 반도체 공급망을 완성하는 필수 축이 될 것”이라고 강조했다.

백세종 기자

