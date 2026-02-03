김관영 지사 “완전 통합에 화끈한 배려 필요”

기자간담회서 군의회 의결 ‘이번 주 마무리’ 기대 정부 차원 기초 단체 통합 인센티브 필요성 강조 금융중심지 지정·혁신도시 정주 여건 개선 추진

김관영 전북특별자치도지사는 3일 “완주·전주가 통합할 경우 국가적으로 충분한 지원이 이뤄져야 한다”고 밝혔다.

김 지사는 이날 기자간담회 자리에서 “그동안 청주·청원과 마산·창원·진해에 대한 기초 단체 통합 이후 논의가 부진했던 이유는 지원이 충분하지 않았기 때문”이라고 지적한 뒤 이같이 말했다.

그는 “광역뿐 아니라 기초 통합에도 인센티브가 부여돼야 하며 리딩 케이스로서 화끈한 배려가 필요하다”고 강조했다.

완주·전주 행정 통합 시기에 대해 김 지사는 “행정안전부가 통합을 권고하더라도 최종적으로는 군의회 의결이 필요하다”며 “완주·전주 통합은 이뤄질 것이라는 전제하에 군의회 의결 등 주요 절차가 이번 주 안에 마무리 지어지길 희망한다”고 했다.

이어 그는 “지역의 불안정한 상태가 지속되는 것은 최악의 시나리오”라며 “상황 변화에 따라 (군의원들의) 태도 변화도 있을 수 있다”고 덧붙였다.

통합 논의의 원칙에 대해서는 “민주주의 절차를 존중하는 것이 핵심”이라며 “반대 진영도 보듬으면서 통합으로 가는 방안을 고민해야 한다”고 밝혔다.

한편 이날 김 지사는 금융중심지 조성 구상에 대해서도 언급하며 “금융중심지 지정을 위해 국무총리와 금융위원장 등을 만나 당위성을 설명하겠다”며 “5대 금융지주를 전주로 유치해 1개사가 5개 층만 사용하더라도 국제금융센터 입주는 문제 없을 것”이라고 말했다.

혁신도시 정주여건 개선과 관련해 “과거 정책을 평가하고 2차 공공기관 이전 전에 국토교통부에 개선 대책을 제출하도록 돼 있다”며 “거주자 불만 등을 충분히 수렴해 개선 대책을 마련하라고 지시했다”고 말했다.

아울러 김 지사는 이재명 대통령의 타운홀미팅과 관련해 “이달 안에 전북에서 개최되기를 바란다”고 밝혔다.

