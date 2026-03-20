[여론조사 : 김제시장] 김제시장 적합도, 정성주 55% 독주 체제

나인권 24% 기록… 격차 31%p 양상

오는 6·3 제9회 전국동시지방선거 김제시장 선거가 다자구도로 전개되는 가운데, 정성주 현 시장이 경쟁 후보들을 크게 앞서며 독주 양상을 보이고 있는 것으로 나타났다.

이와 같은 양상은 각종 지역 현안과 시정 성과를 기반으로 한 현직 프리미엄이 반영된 결과라는 해석과 함께 향후 선거 흐름 따라 구도가 어떻게 변화할지에 대해서도 지역의 관심이 쏠리고 있다.

전북일보와 JTV, 전라일보 의뢰로 케이스텟리서치가 지난 17일부터 18일까지 실시한 ‘전북지역 지방선거 관련 여론조사 3차’ 결과에 따르면, ‘오는 6월 김제시장 선거에서 후보로 거론되는 인물 중 누가 가장 적합하다고 생각하십니까’라는 질문에 응답자의 55%가 정 시장을 선택했다.

이어서 나인권 전 전북특별자치도의회 의원이 24%를 기록했는데 이와 같은 수치는 정 시장과의 격차가 31%p에 달해 오차범위를 적지 않게 벗어난 것으로 분석됐다.

강영석 예비후보는 5%에 그치며 상대적으로 낮은 지지율을 보인 것으로 나타났다.

이 밖에 ‘없음·모름·무응답’ 등 태도 유보층은 15%로 집계됐는데 아직 유권자 일부는 지지 후보를 확정하지 않은 상태인 것으로 나타났다.

이번 여론조사는 SKT·KT·LGU+ 등 3개 통신사가 제공한 휴대전화 가상(안심)번호 상 무선전화 면접조사로 진행됐다. 표본 크기는 김제시 19개 읍·면·동을 성·연령·2개 권역별 층화 확률로 구분해 지역에 거주하는 만 18세이상 남녀 504명이다. 응답률은 33.3%, 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 ±4.4%p다. 조사 값은 소수점 첫째 자리에서 반올림해 정수로 표기했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 볼 수 있다.

전북 지방선거 관련 여론조사 설문지_06김제시_최종.pdf

● 일러두기 △통계표에 제시된 응답 값은 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 표기하였기 때문에, 세부항목의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다. △척도형 문항(예: 매우+대체로 등)에서 두 개 응답 값을 합산하여 제시하는 경우, 소수점 첫째 자리에서 합산하여 반올림하였으므로 통계표에 제시된 응답 값의 단순합과 차이가 있을 수 있습니다. △응답 사례수가 적은 경우, 해석에 유의하셔야 합니다. △세부 특성별(예: 성별, 연령별, 지역별 등) 표본오차는 전체 응답 값의 표본오차보다 크기 때문에 해석에 유의하셔야 합니다. △자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 볼 수 있습니다.

전북일보, JTV, 전라일보 여론조사 개요

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