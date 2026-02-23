전북도·국민연금·KB금융, ‘금융중심지 1번지’ 공동 도약 선언

자산운용 특화 금융생태계 조성 3자 업무협약 전북 혁신도시 ‘KB금융타운’ 530명 규모 확대 제3금융중심지 지정 향한 실질적 디딤돌 마련

23일 전북특별자치도청 회의실에서 (왼쪽부터) 김관영 도지사, 양종희 KB금융그룹 회장, 김성주 국민연금공단 이사장이 ‘자산운용 특화 금융생태계 조성 및 지역경제 활성화’를 위한 3자 업무협약을 체결하고 있다. 전북도

전북특별자치도가 자산운용 중심 금융특화도시로 도약하기 위한 본격 행보에 나섰다.

전북자치도는 23일 도청에서 김관영 지사와 김성주 국민연금공단 이사장, 양종희 KB금융그룹 회장이 참석한 가운데 ‘자산운용 특화 금융생태계 조성 및 지역경제 활성화’를 위한 3자 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 KB금융그룹이 지난 1월 발표한 전북혁신도시 내 ‘KB금융타운’ 조성 계획의 후속 조치다.

민·관·공이 협력해 전북을 글로벌 자산운용 거점으로 육성하고, 지역경제의 자생적 성장 기반을 구축하겠다는 구상이다.

협약에 따라 도는 금융타운 조성을 위한 행정 지원을 맡고, 국민연금공단은 민간 금융기관과의 자산운용 협력체계 강화를 통해 금융생태계 확장의 마중물 역할을 수행한다.

KB금융그룹은 KB증권·KB자산운용 등 핵심 계열사 기능을 집적화해 당초 250명에서 380명으로 확대된 인력을 전북혁신도시에 배치할 예정이다. 전주 지역 근무 인원까지 포함하면 총 530명 규모다.

금융타운에는 KB희망금융센터와 KB Innovation HUB 센터도 새롭게 들어선다. 디지털 기반 스마트 지점 운영, AI 에이전트 활용 자산관리 서비스 제공 등을 통해 미래형 자산관리 거점으로 육성한다는 방침이다.

금융 취약계층 지원과 스타트업 육성 기능도 함께 강화된다.

이와 함께 3년 간 3억 원을 투입해 국제금융컨퍼런스를 개최하고, 글로벌 투자기관이 참여하는 교류 프로그램과 청년 모의투자대회도 추진한다.

초등학생부터 대학생까지 단계별 금융교육 체계를 구축하고, 대학 연계 현장실습과 장학 지원도 병행한다.

농촌 태양광 수익을 주민 연금으로 환원하는 마을자치연금사업과 기후테크 기업 육성을 위한 벤처펀드 조성도 추진한다.

도는 이번 협약이 ‘제3금융중심지’ 지정의 실질적 기반이 될 것으로 기대하고 있다. 민간 금융기업의 투자와 전문 인력 상주를 토대로 자산운용 중심 금융도시의 실체를 갖추고, 추가 금융기관 유치로 이어가겠다는 전략이다.

김성주 이사장은 “금융전문인력 양성과 금융타운 조성이 자산운용 중심도시 도약에 도움이 될 것”이라며 지속적 협력을 강조했다.

양종희 회장은 “공공과 민간이 함께 장기 성장 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다”고 밝혔다.

김 지사는 “전북 금융산업이 자산운용 혁신의 아이콘으로 성장하도록 전폭 지원하겠다”고 말했다.

