전북도, 청년정책 대규모 지원… 단기 혜택 넘어 정착·고용 성과 관건

올해 도내 청년정책 3577억 투입 일자리 예산 62% 집중·RISE 1446억 투자 주거 936호 공급·함성패키지 확대 안정적 고용 창출 등 실효성 과제

지난해 10월 23일 전주 한옥마을에서 열린 ‘제2회 전북 청년 창업박람회’ 개막식이 열리고 있다. 전북도

전북특별자치도가 올해 지역 청년들의 정착을 지원하기 위해 대규모 재정 투입에 나선 가운데 안정적인 고용 창출 등 실효성을 얼마나 확보할 수 있을지 관건이 될 전망이다.

도는 청년 일자리·주거·금융지원 등 5개 분야 100개 사업에 3577억 원을 투입한다고 17일 밝혔다.

이번 재정 투입의 전체 예산의 62%가 청년 일자리 분야에 집중됐다.

핵심 사업은 1446억 원 규모의 ‘지역혁신중심 대학지원(RISE)’이다. 도는 도내 대학이 지역 산업 수요에 맞는 인재를 양성한다는 구상이다.

‘청년 직무인턴’은 1000명에게 공공기관·기업 실무 경험을 제공한다. 5주 참여 시 210만 원, 3개월 참여 시 600만 원을 지원한다.

도는 청년농업인 지원도 확대한다. 청년창업농 2041명에게 월 90만~110만 원의 영농정착지원금을 지급하고 스마트팜 20곳을 신규 조성한다.

주거 분야는 도에서 578억 원을 배정했다. 청년·신혼부부 대상 임대주택 936호를 공급하고 임대보증금 최대 2000만 원을 지원한다. 월세 지원(최대 월 20만 원, 1년)도 4450명을 대상으로 시행한다.

‘전북청년 함성패키지’는 재직·구직·근로 청년을 구분해 수당과 자산형성을 지원하는 사업이다. 재직 청년 3000명에게 월 30만 원, 구직 청년 2000명에게 월 50만 원을 각각 한시적으로 지원하고 근로 청년 자산형성 사업은 2년간 매칭 적립하는 방식으로 운영한다.

위기청년 전담지원(14억 원), 청년참여예산제, 청년 생생아이디어 지원, 청년마을 만들기 등 참여 기반 사업도 추진된다.

하지만 청년 지원책 중에 청년 농업인 지원은 농촌 고령화 해소와 인력 유입이란 측면에서 볼 때 농산물 가격 변동성과 초기 투자 부담 등 구조적 위험 요인을 얼마나 줄일 수 있을지가 과제로 남는다.

청년참여예산제와 생생아이디어 지원 등은 정책 설계 과정에서 청년의 의견을 반영한다는 취지는 분명하지만 제안 사업이 단발성에 그치지 않고 지속 가능한 모델로 자리 잡을 수 있을지가 과제로 꼽힌다.

특히 청년들에 대한 직접 지원 중심 구조가 단기적인 생활 안정에는 어느 정도 도움이 될 수 있지만 기업 임금 수준 개선이나 양질의 일자리 창출과 같은 구조적인 문제 해결과 병행돼야 청년 정착의 실효성을 확보할 수 있다는 지적이 나온다.

특히 단기 인턴 지원은 정규직 채용으로 이어지지 않을 경우 일시적인 소득 보전에 그칠 수 있다는 우려 또한 나온다.

‘청년도전 지원사업’ 역시 참여수당과 인센티브를 제공하지만 취업 연계 성과가 관건이다.

민선 8기 들어 전북의 청년 직무인턴, 장학금, 청년창업농 지원 등 청년의 생활 여건 개선과 수혜 인원 확대를 넘어 지역 내 양질의 일자리 확대 등 정책 고도화가 필요하다는 목소리도 적지 않다.

아울러 도에서 대규모 재정을 투입하기로 한 만큼 청년 취업과 정착 성과를 장기적으로 관리하는 체계 구축이 뒤따라야 한다는 지적도 있다.

김관영 지사는 “청년 한 명 한 명이 전북의 미래”라며 “청년들이 전북에서 꿈을 이루고 행복하게 살 수 있도록 현장 목소리를 듣고 실효성 있는 정책을 계속 만들어가겠다”고 말했다.

김영호 기자

