설레는 마음 안고…전주역도 전주한옥마을도 들썩

설 명절 연휴 앞두고 기차역·버스터미널, 전주 한옥마을 등 북적 “오랜만에 방문한 고향⋯가족들과 추억도 쌓고, 푹 자고 싶어요”

설 명절 연휴 이튿날인 15일 전주한옥마을이 귀성객·관광객으로 북적이고 있다. 박현우 기자

“어이, 아침부터 무슨 일이여? 사람이 바글바글하네.”

설 명절 연휴 이튿날인 15일 오전 11시께 찾은 전주한옥마을의 한 상인은 만석을 이룬 맞은편 유명 식당 주인을 보고 이렇게 말했다. 전북의 대표 관광 명소로 꼽히는 한옥마을은 뿌연 하늘이 무색할 정도로 활기가 넘쳤다.

입구에 들어서자마자 보이는 전동성당 앞은 관광객이 주차 차단기 너머에서 휴대폰으로 인증 사진을 찍느라 바빴다. 일부 관광객은 주일 교중미사가 있어 정오에 개방된다는 말에 아쉬움을 안고 발길을 돌렸다.

이미 유명 길거리 음식점 앞에는 긴 줄이 늘어섰고, 식당은 관광객으로 북적였다. 한복 대여점 직원도 “싸게 해 드릴게요”, “예쁘게 사진도 찍어 드려요”라며 지나가는 관광객들을 붙잡는 데 열을 올렸다.

설 명절 연휴 이튿날인 15일 전주한옥마을이 귀성객·관광객으로 북적이고 있다. 박현우 기자

가족과 연인, 친구 단위로 무리 지은 관광객들은 한옥마을 곳곳에서 명절 연휴를 만끽하고 있었다. 지팡이를 짚은 어르신도, 유아차와 캐리어를 끌고 온 사람들도 모두 천천히 거리를 거닐었다. 한복을 입고 구경하는 외국인도 다수 있었다.

직장 일로 오랜만에 고향을 찾았다는 이주인(31) 씨는 “일이 너무 바빠 본가에 오는 게 쉽지 않다. 간만에 전주 오게 돼서 가족들과 구경할 겸 나오게 됐다"면서 “전주 사람이긴 하지만, 오랜만에 한옥마을을 구경하니 재미있는 것 같다”고 말했다.

설 명절 연휴 이튿날인 15일 전주역이 귀성객·관광객들로 붐비고 있다. 유민성 인턴기자

전주역과 전주고속터미널에서도 명절 분위기가 물씬 느껴졌다. 두 곳 모두 귀성객과 여행객의 발길이 이어지면서 붐볐다. 여기에 자녀와 손자·손녀를 마중 나온 이들까지 더해지며 현장은 시끌벅적했다.

귀성객을 기다리던 가족들은 일찍이 나와 목이 빠지게 열차를 기다렸다. 승객들이 하나둘 모습을 드러내자, 다들 함박웃음을 짓고 손을 흔들었다. 상봉한 가족들은 짧은 안부를 나눈 뒤, 장거리 이동에 지쳤을 가족의 짐을 들어 주며 서둘러 발걸음을 옮겼다.

열차에서 내린 최은수(26) 씨는 “졸업과 동시에 취업을 준비하며 마음을 졸였다. 다행히 지난주에 합격 소식을 들어 좋다”며 “이제는 학생이 아닌 직장인 신분으로 가족을 만나게 돼 기쁘다. 이번 연휴는 계속 전주에서 머물며 가족들과 시간 보낼 계획이다”고 했다.

설 명절 연휴 이튿날인 15일 전주고속버스터미널이 귀성객·관광객들로 붐비고 있다. 유민성 인턴기자

전주고속버스터미널 상황도 크게 다르지 않았다. 고속버스 짐칸이 열리자 묵직해 보이는 보따리가 쏟아졌다. 닷새 간의 명절 연휴를 보내기 위해 짐을 한가득 챙겨 온 귀성객들이다. 무거운 짐을 들고 왔지만, 고향에 온 이들의 얼굴에는 미소가 번졌다.

전날 밤 귀성길에 오르려고 했으나 표가 없어 하루 늦게 도착했다는 윤모(30대) 씨는 “오전에 겨우 표를 구해서 내려올 수 있었다"면서 “짐 다 챙겨서 버스를 타고 오니 너무 힘들다. 빨리 집에 가서 한숨 푹 자고 싶다”며 웃어 보였다.

디지털뉴스부=박현우 기자·유민성 인턴기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지