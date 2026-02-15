[6·3 지방선거 구도와 이슈 : 군산시장] 현역 맞서 후보간 연대 가능성 ‘변수’

왼쪽부터 강임준, 김영일, 김재준, 나종대, 박정희(위), 서동석, 오지성, 이주현, 진희완, 최관규(아래)

오는 6월 지방선거를 앞두고 군산지역 더불어민주당 군산시장 공천경쟁이 팽팽한 다자구도 양상을 보이고 있다.

강임준 시장의 3선 도전이 기정사실화 되고 있는 가운데 현재 김영일 군산시의회 시의원과 나종대 시의원, 박정희 도의원, 김재준 전 청와대 춘추관장, 진희완 전 시의회 의장, 최관규 정치학 박사, 서동석 더불어민주당 정책위원회 부의장이 기자회견 및 북콘서트 등을 통해 공식 출마를 선언한 상태다.

여기에 조국혁신당에서는 이주현 조국혁신당 군산지역위원장이, 국민의힘에서는 오지성 국민의힘 군산·김제·부안갑 당협위원장이 출마할 것으로 예상되고 있다.

이번 선거 관전 포인트는 강임준 현 시장의 3선 성공 여부다.

현재 인지도와 현역 프리미엄을 앞세운 강 시장에 맞서 도전자들이 새로운 변화를 주장하며 표심 잡기에 주력하고 있는 상황이다.

선거 초반이지만, 각종 언론사 여론조사 결과 및 판세 등 종합하면 군산지역은 강 시장의 우세 속에서 출마예정자들의 가파른 추격 양상을 띠고 있는 모습이다.

과연 후보 간 지지율 격차가 얼마나 좁혀질지, 아니면 막판 뒤집기가 가능할지 여부 등이 초미의 관심사로 떠오르고 있다.

군산지역은 지금처럼 다자 구도를 유지할 것으로 전망되지만 강 시장에 맞서 타 출마예정자 간 극적 단일화를 통한 이른바 ‘친강 대 반강’ 구도를 만들어낼지 여부도 경선의 주요 변수가 될 것으로 보인다.

이는 후보자들에 대한 지지도 분산을 최소화할 경우, 강 시장과의 팽팽한 경선 구도를 형성할 수 있다는 판단에서다. 실제 지난 선거에도 강 시장에 맞서 타 후보자간 단일화가 거론된 바 있다.

특히 군산은 지방선거와 국회의원 재선거가 동시에 치러지다 보니 후보 간 연대 및 지지 구도 등 새 변수도 남아 있다.

여기에 조국혁신당에서도 국회의원 후보로 거물급 인사가 등장할 가능성이 있는 만큼 민주당 텃밭인 정치지형에서 조국혁신당이 얼마나 확장세를 발휘할지 여부도 지켜볼 관전 포인트다.

군산=이환규 기자

