정읍시장 출마 김대중 “정읍·고창·부안 묶는 서남권 연합도시 구상”

김 “KTX 정읍역을 서남권 관문으로 20만 자립 경제권 제안”

김대중 전 전북도의원

김대중 정읍시장 출마 예정자(전 전북도의원)가 지방 소멸 위기를 선제적으로 극복하는 해법으로 정읍·고창·부안을 하나로 묶는 ‘서남권 연합 도시’ 구상을 제안했다.

특히 무리한 행정 통합 논의보다 실질적인 이익을 공유하는 ‘연대’에서 시작해야 한다고 강조했다.

김 전 도의원은 14일 보도자료를 통해 “정읍 혼자서는 작지만, 고창·부안과 뭉치면 인구 20만으로 크는 성장판을 만들 수 있다”고 밝혔다.

그는 현재 정읍·고창·부안이 겪고 있는 인구 감소와 경제 침체는 개별 지자체의 노력만으로는 극복하기 힘든 구조적 위기로 진단하고 타개책으로 △광역 교통·관광 망 구축(서남권 하나로 이음망) △경제연합(푸드 밸리 동맹) △행정 통합의 초석(서남권 특별연합) 등 3단계 로드맵을 제시했다.

‘서남권 하나로 이음망‘은 KTX 정읍역을 서남권의 핵심 관문으로 확립하는 게 골자다.

정읍역 복합환승센터를 구축하고, 이곳에서 고창과 부안을 잇는 직통 셔틀과 광역 버스를 운행해 3개 시군을 ‘30분 생활·관광권’으로 묶어야 한다”며 카드 한 장으로 3개 시군의 교통과 관광지 입장을 해결하는 ‘서남권 올패스(All-Pass)’ 도입도 제안했다.

경제 분야 정책으로 내건 ‘푸드 밸리 동맹’은 행정 구역에 갇힌 소규모 농업의 한계를 넘어 규모의 경제를 실현하겠다는 전략이다.

정읍의 한우와 단풍미인 쌀, 부안의 해산물과 젓갈, 고창의 풍천장어와 복분자 등 각 지역의 특화 자원을 결합해 ‘서남권 프리미엄 통합 브랜드’를 만들고, ‘통합 스마트 물류 센터’를 공동 건립해 물류비를 30% 이상 절감하겠다는 것.

그는 “3개 시군이 출자한 ‘서남권 관광공사’를 우선 설립해 마케팅을 통합하고, 소각장 등 기피 시설을 광역화해 함께 이용하는 등 실리적인 접근이 필요하다”며 “이를 바탕으로 향후 지방 소멸 위기 극복의 열쇠가 될 ‘서남권 특별지방자치단체’를 출범시켜야 한다”고 주장했다.

이어 “지금과 같은 각자도생의 방식으로는 지방 소멸이라는 거대한 해일을 막을 수 없다”며 “정읍이 맏이로서 고창의 역사, 부안의 바다, 정읍의 교통을 잇는 ‘서남권 대전환’을 주도하겠다”고 덧붙였다.

김 출마 예정자는 오는 19일 출마를 공식 선언하고 이 같은 내용을 포함한 ‘2035 정읍 대전환’ 마스터플랜을 시민들에게 직접 설명할 예정이다.

정읍=임장훈 기자

