진안의 손녀 피겨 문지원 학생, 동계체전서 아쉽게 은메달

진안에서 한우촌을 운영하는 문광수·김애중 부부의 손녀로 알려진 문지원(12) 양이 지난달 27일 막을 내린 제107회 전국 동계체전에서 2위에 올랐다.
강원도 춘천시 소재 송암빙상장에서 열린 이날 대회에서 문 양은 여자 12세 이하부 싱글 B조로 출전해 은메달을 목에 걸었다. 문 양은 당초 금메달 후보로 거론됐으나 은메달에 머물러 아쉬움을 남겼던 것으로 전한다.
문지원 양은 “부족한 것이 있다면 그것을 극복할 수 있도록 연습에 연습을 더할 것”이라며 “누구도 넘볼 수 없을 만큼 실력을 키워 올림픽에 나가 금메달을 꼭 따내겠다”고 포부를 밝혔다.
2013년생으로 진안이 본적인 문지원 양은 전주 서신초에서 5학년을 마치고 6학년 때 안양 덕현초로 전학했다. 올림픽에서 피겨 금메달의 꿈을 꾸는 문 양은 3일 안양 신기중에 입학했다.
문 양은 지난해 하반기와 올해 상반기에 치러진 국가대표 1, 2차 선발전에서 우수한 성적을 거둬 현재 청소년 국가대표에 이름을 올렸다. 서울 태릉선수촌 전후반기 강화훈련 입촌 자격을 얻은 상태다.
진안=국승호 기자
