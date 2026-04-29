군산맥주와 탱고가 만나면…2026 탱고 마라톤 개최

2026 탱고 마라톤 개최⋯20개국 400여 명 참가 5월 1일부터 3일까지 군산비어포트 일원서 개최

2026 군산 탱고 마라톤이 열리는 군산비어포트 모습/사진제공=군산시

국제적인 탱고 동호인들의 교류 행사인 ‘2026 군산 탱고 마라톤(GUNSAN TANGO MARATHON)’이 다음달 1일부터 3일까지 군산비어포트 일원에서 개최된다.

이번 행사는 단순한 문화행사를 넘어 군산이 구축해온 ‘로컬맥주 도시’ 브랜드를 국내외에 확산하는 계기가 될 것으로 전망된다.

군산은 지역에서 생산된 보리를 활용한 ‘군산맥주’와 대표 축제인 ‘군산 수제맥주&블루스 페스티벌’을 중심으로 도시 정체성을 구축해왔다.

여기에 탱고라는 글로벌 문화 콘텐츠가 결합되면서 도시 브랜드의 다양성과 완성도를 한층 높이고 지속 가능한 성장 기반을 강화할 것으로 보인다.

이번 행사에는 해외 20여 개국에서 100여 명‧국내 300여 명 등 총 400여 명이 참가할 예정이다.

참가자 대부분이 3일간 군산에 체류하며 행사에 참여하는 만큼 숙박·외식·관광 등 지역 상권 전반에 걸쳐 실질적인 소비 증가 효과가 기대된다.

행사는 군산비어포트 야외 데크와 실내 공간을 중심으로 매일 오후 4시부터 다음 날 오전 6시까지 이어지는 ‘마라톤 형식’으로 진행된다.

일반 관람객 역시 비어포트를 자유롭게 방문해 공연과 춤을 즐길 수 있다.

현재 시는 군산맥주, 수제맥주&블루스 페스티벌, 탱고 마라톤 등 다양한 콘텐츠를 유기적으로 연결해 째보선창 일대를 단순 관광지를 넘어 ‘맥주와 음악이 공존하는 복합 문화공간’으로 브랜딩하고 있다.

이를 통해 군산만의 독창적인 도시 이미지를 구축하고, 체류형 관광을 이끄는 핵심 거점으로 발전시킨다는 계획이다.

박용우 군산시 먹거리정책과장은 “지역 농업 기반의 군산맥주와 문화 콘텐츠를 결합해 도시 경쟁력을 높이고 있다”며 “이번 탱고 마라톤을 통해 농업의 6차 산업화를 더욱 구체화하고, 군산비어포트와 째보선창 일대를 특색 있는 문화관광 명소로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지