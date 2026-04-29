[제27회 전주국제영화제] ‘화려한 개막’… 전주, 열흘간 영화의 바다로

29일 소리전당 모악당서 개막식… 54개국 237편 대장정 돌입 고(故) 안성기 배우 특별공로상… 아들 안필립 씨 대리 수상 눈길 폐막작 12·3 사태 다룬 ‘남태령’ 등 시대를 담은 문제작 포진

29일 한국소리문화의전당에서 열린 제27회 전주국제영화제 개막식에서 사회를 맡은 배우 신현준, 고원희가 시민들의 환호 속에 레드카펫을 밟으며 전주의 봄밤을 화려하게 수놓고 있다.조현욱 기자

전주국제영화제가 스물일곱 번째 화려한 막을 올리며 ‘영화의 도시’ 전주의 밤을 달궜다.

제27회 전주국제영화제 개막식이 29일 저녁 전주 한국소리문화의전당 모악당에서 국내외 영화인과 시민 등 1000여 명이 참석한 가운데 성대하게 개최됐다.

개막식에 앞서 진행된 레드카펫 행사에는 조직위원장 우범기 전주시장과 민성욱·정준호 공동집행위원을 비롯해 배종옥, 김현주, 고아성, 채정안 등 우아한 자태를 뽐낸 배우들이 등장해 팬들의 환호를 받았다.

또 최휘영 문화체육관광부 장관과 올해의 프로그래머인 변영주 영화감독, 임순례 감독, 배우 권해효·윤종훈 등 100여 명의 영화계 인사가 총출동해 전주의 스물일곱 번째 생일을 축하했다.

배우 신현준과 고원희의 사회로 진행된 이날 개막식은 민성욱·정준호 공동집행위원장의 개막 선언으로 열흘간의 영화 축제를 본격화했다.

특히 올해 개막식에서는 한국 영화계의 큰 별 고(故) 안성기 배우가 특별공로상 수상자로 선정돼 그 의미를 더했다. 시상식에는 고인의 아들 안필립 씨가 무대에 올라 대리 수상하며 부친이 한국 영화사에 남긴 깊은 발자취를 다시 한번 되새겼다.

개막작으로는 루켄트 존스 감독의 예술가의 고뇌를 우화적으로 담아낸 작품인 <나의 사적인 예술가>가 상영됐다.

올해 영화제는 ‘파괴와 실험’이라는 아방가르드 정신을 전면에 내세워 54개국 237편의 초청작을 선보인다.

특별 프로그램인 ‘J 스페셜 올해의 프로그래머’에는 변영주 감독이 참여하며, 김성오·한선화 등 고스트스튜디오 소속 배우들이 함께하는 ‘전주X마중’ 프로젝트도 영화제의 열기를 더할 전망이다.

한편 제27회 전주국제영화제는 다음 달 8일 전북대 삼성문화회관에서 폐막작 <남태령> 상영을 끝으로 막을 내린다. 김현지 감독의 다큐멘터리인 <남태령>은 2024년 12·3 내란 사태 당시의 긴박한 순간을 2030 여성들의 시선으로 담아내 폐막까지 뜨거운 화제를 모을 것으로 보인다.

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