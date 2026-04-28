[전주국제영화제 어떻게 열리나] 아방가르드에서 골목상영까지⋯전주국제영화제의 진화

29일부터 다음 달 8일까지 열리는 제27회 전주국제영화제 54개국 237편 작품 통해 동시대 영화의 현재와 미래 조망 다채로운 프로그램으로 ‘전주다운 영화제’의 정체성 표방

특별전 ‘조금 낯선 안성기를 만나다’ 관련 자료 사진. /전주국제영화제 조직위 제공

새로운 표현 방식과 경계 없는 상상력으로 영화라는 예술의 외연을 확장해 온 전주국제영화제가 29일 개막과 함께 스물일곱 번째 여정에 나선다. 다음 달 8일까지 열흘간 전주 고사동 영화의거리와 전주시 일원에서 펼쳐지는 이번 영화제는 54개국 237편의 작품을 통해 동시대 영화의 현재와 미래를 조망한다. 올해 영화제는 단순한 상영을 넘어 영화의 형식, 도시의 공간성, 관객 경험 전반에서 ‘전주다운 영화제’의 정체성을 더욱 선명하게 드러낸다. <편집자주>

△아방가르드 정신으로 돌아간 영화의 본질…프로그램 혁신 강화

제27회 전주국제영화제는 올해 ‘파괴와 실험’이라는 아방가르드 정신을 전면에 내세운다. 정형화된 산업 구조 속에서 비슷한 방식으로 재생산되는 한국영화계에 새로운 자극을 던지기 위해, 20세기 세계 영화사에서 혁신의 전환점을 만든 인물과 흐름을 다방면으로 호출했다.

대표적으로 ‘뉴욕 언더그라운드 특별전’은 베트남 반전운동과 민권운동으로 격동하던 1960~70년대 미국 사회를 배경으로, 로버트 다우니 시니어·잭 스미스·캐롤리 슈니먼의 급진적 영화 세계를 소개한다. 한국 최초 공개작도 포함돼 동시대 관객에게 영화와 예술의 경계를 허문 실험성을 새롭게 환기시킨다.

‘홍콩 아방가르드 특별전’과 ‘게스트 시네필’ 역시 장르 문법을 해체한 영화들을 통해 기존 영화사의 주변부에 머물렀던 독립예술영화의 가능성을 조명한다. 무협과 액션코미디 중심의 홍콩영화 이면에 존재했던 전복적 미학을 재발견하는 자리다.

올해 초 별세한 배우 안성기를 기리는 특별전 ‘조금 낯선 안성기를 만나다’도 주목된다. 국민배우라는 수식어 이면에서 독립·예술영화에 기꺼이 손을 내밀며 한국영화의 새로운 가능성에 동참했던 그의 또 다른 얼굴을 집중 조명한다.

특히 지난해 특별전에서 출발해 올해 정식 섹션으로 확대된 ‘가능한 영화’는 이번 영화제의 방향성을 상징한다. 제한된 조건 속에서도 영화 만들기의 본질과 창작 정신을 지켜온 이들을 조명하며, 혼돈의 시대 속에서도 영화의 가치와 삶의 희망을 연결하려는 전주국제영화제의 철학을 담아낸다.

가능한 영화 섹션 <많다, 말이> 스틸컷. /전주국제영화제 조직위 제공

△도시 전체가 영화제가 된다…전주형 축제 경험의 진화

운영 측면에서 올해 영화제는 ‘영화가 도시가 되는 순간’에 방점을 찍는다. 영화의거리 중심의 상영 구조를 넘어 전주 곳곳의 문화공간과 골목, 한옥마을까지 영화제 경험을 확장해 도시 전체를 하나의 시네마 공간으로 전환한다.

전주만의 대표 프로그램인 ‘골목상영’은 지역 공간성과 영화 관람을 결합한 차별화된 시도로, 관객은 스크린 밖에서도 전주라는 도시의 결을 체감할 수 있다. 여기에 스포츠 브랜드와 협업한 도심형 캠핑 상영, 전시 프로그램 ‘100 Films 100 Posters’ 등은 영화와 디자인, 라이프스타일을 결합하며 축제의 스펙트럼을 넓힌다.

관람 환경 개선도 눈에 띈다. ESG 경영 실천 차원에서 친환경 굿즈와 재사용 중심 운영 방식을 확대하고, 관객 동선 재구성과 셔틀버스 개선으로 접근성을 높였다. 또한 배리어프리 상영과 안내 시스템 확장을 통해 장애·비장애 구분 없이 모두가 함께 누릴 수 있는 통합적 영화 환경 조성에도 힘쓴다.

결국 올해 전주국제영화제는 스크린 안의 영화만이 아니라, 도시와 관객, 공간과 운영 방식 전반에서 ‘가능한 영화제’의 새로운 모델을 제시한다. 스물일곱 번째 봄, 전주는 다시 영화로 경계를 넘는다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지