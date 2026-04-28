‘우리는 늘 선을 넘지’…제27회 전주국제영화제 29일 화려한 개막

29일 오후 6시 30분 소리전당 모악당서 개막식 열려 배우 신현준·고원희 공동 사회자로 나서 현장 활력 올려 개막작 <나의 사적인 예술가> 감독·배우 현장 방문

제27회 전주국제영화제 로고

27번째 전주의 봄날을 수놓는 전주국제영화제(JEONJU IFF)가 29일 개막식을 시작으로 열흘간의 시네마 축제에 돌입한다.

올해 역시 ‘우리는 늘 선을 넘지’라는 슬로건 아래, 전통적인 영화 형식과 상영 방식을 넘어서는 다양한 프로그램과 공간, 이벤트를 통해 전주국제영화제만의 도전 정신을 선보인다. 전 세계 54개국에서 출품된 237편의 작품이 관객과 만나며, 영화의 도시 전주를 다시 한번 세계 영화인의 교류의 장으로 만든다.

제27회 전주국제영화제 개막식은 29일 오후 6시 30분 한국소리문화의전당 모악당에서 열린다.

올해 개막식 사회는 최근 수년간 전주국제영화제 레드카펫에 꾸준히 참석하며 영화제와 깊은 인연을 이어온 배우 신현준과, 독립영화계에서 밀도 높은 연기로 존재감을 인정받아 온 배우 고원희가 공동으로 맡아 현장에 활력을 더한다.

개막식 레드카펫에는 국내외 영화인들이 대거 참석해 축제의 시작을 빛낼 예정이다. 특히 올해는 고(故) 안성기 배우 특별전과 연계해 그와 깊은 인연을 맺은 영화계 동료들이 함께하며 의미를 더한다. 여기에 김성오, 고원희, 임재혁, 장희령, 음문석, 류경수, 한선화, 류성록 등 영화제 특별 프로그램 ‘전주X마중’의 파트너사 고스트스튜디오 소속 배우들도 레드카펫에 올라 관객과 호흡한다.

민성욱·정준호 공동집행위원장의 환영사에 이어 진행되는 특별공로상 시상식에서는 한국영화계에 남긴 깊은 발자취를 기리기 위해 고 안성기 배우가 올해 수상자로 선정됐다. 이날 시상식에는 고인의 아들 안필립 씨가 참석해 대리 수상한다.

이어 심사위원 소개와 함께 ‘J 스페셜: 올해의 프로그래머’로 선정된 변영주 감독이 무대에 오르며, 작가이자 가수로 사랑받아 온 오지은의 개막 공연이 분위기를 더욱 고조시킬 예정이다.

이어 올해 영화제의 개막작인 켄트 존스 감독의 <나의 사적인 예술가>가 상영된다. 이 작품은 예술가의 삶과 고뇌를 우화적으로 풀어낸 영화로, 지난해 베니스국제영화제에서 공개돼 호평을 받았다. 이날 켄트 존스 감독과 배우 그레타 리가 직접 전주를 찾아 한국 관객과 특별한 만남을 가질 예정이다.

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