전주동물원, 5월 5일 초등학생 이하 어린이 무료입장

동물원·드림랜드 오전 8시~오후 7시 이용 가능…주차장 무료 개방

전주동물원 정문 /전북일보 자료사진

어린이날 당일 전주동물원이 모든 어린이에게 무료로 개방된다.

30일 전주시에 따르면 5월 5일 어린이날을 맞아 초등학생 이하 어린이를 대상으로 무료입장 혜택을 제공한다.

특히 당일 동물원과 드림랜드 모두 평소보다 한 시간 이른 오전 8시부터 오후 7시까지 이용이 가능하다. 입장 마감 시간은 오후 6시까지다.

또한 전주시는 입장객의 편의를 위해 동물원 내 부설주차장(840면)을 어린이날 하루 동안 전면 무료로 개방한다.

장재영 전주동물원장은 “어린이날을 맞아 어린이와 동반 가족 모두가 안전하고 즐거운 추억을 만들 수 있도록 관람객 맞이에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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